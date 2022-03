Kvůli válce na Ukrajině a jejím dopadům na ČR se sejde mimořádně tripartita

Praha - Kvůli válce na Ukrajině se dnes ráno mimořádně sejde tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů by měli jednat o aktuální situaci a o zmírnění válečných dopadů na českou ekonomiku, firmy i zaměstnance. Věnovat by se měli také podpoře a možné integraci uprchlíků.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Západní státy přijímají postupně sankce. Řada zahraničních firem se z Ruska již stáhla. Přerušila vývoz či výrobu ve svých tamních závodech. Ceny ropy a dalších surovin rostou. Dopad to má i na české podniky. Do potíží se některé dostávají kvůli výpadku surovin či dodávek.

O možných krocích ke zmírnění jednala před nedávnem průmyslová tripartita. Odboráři a zaměstnavatelé požadovali mimo jiné spuštění kurzarbeitu. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) před nedávnem ČTK řekl, že česká strana bude v EU vyjednávat i o případných kompenzacích pro zasažené sektory a firmy. Podklady k dnešnímu jednání připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Za tři týdny ruské invaze do Česka dorazilo podle vicepremiéra Víta Rakušana (STAN) na 250.000 uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny. Většinou jsou to ženy s dětmi. Řada mužů, kteří pracovali v Česku, se naopak vrátila do vlasti bojovat. Mnohé firmy rodinám svých ukrajinských zaměstnanců poskytují podporu. Zaměstnavatelé nabízejí volná místa. Uprchlíci s vízem ke strpění budou mít po přijetí projednávaného zákona volný přístup na český trh práce, pracovní povolení nebudou potřebovat. Podle expertů na integraci by Česko mělo využít vzdělání a kvalifikaci příchozích.