Praha - Kvůli vysokému výskytu toxických sinic přibyly další zákazy koupání. Hygienici ho dnes vyhlásili v nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku, nově platí i v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Celkem je tak v republice více než deset přírodních koupališť, do kterých lidé nesmí. Zákaz je například i v nádrži Baška, na Brněnské přehradě na koupalištích Kozí horka a Rakovec nebo třeba v Podolsku u orlické nádrže. Přibývá i míst, která mají vodu nevhodnou ke koupání, ale zákaz tam zatím vyhlášen nebyl. Kvalita vody se zhoršuje vlivem dlouhotrvajících veder a sucha.

Podle posledních odběrů není například vhodná ke koupání Plumlovská přehrada na Prostějovsku, hygienici zde vodní rekreaci nedoporučují především dětem, těhotným, alergikům a lidem s oslabeným imunitním systémem. Podobné je to i u přehradní nádrže Seč na Chrudimsku, v nádrži Palava na Blanensku, v rybníku Valcha na Klatovsku nebo v přehradě České údolí u Plzně.

Zákaz koupání platí v Chabařovicích na Ústecku. Zrušen byl naopak v jezeře Chmelař na Litoměřicku, ale voda je tam stále zelená, zapáchá a jsou v ní řasy. Už v polovině června hygienici zakázali kvůli masivnímu výskytu sinic koupání v rybníku Rosnička na Svitavsku. Počátkem srpna kvůli nedostatku kyslíku v rybníku uhynuly všechny ryby. Lidé se nesmějí koupat ani v rybníce v oblíbeném Autocampu Sedmihorky a ve Velkém rybníku u Hroznětína na Karlovarsku.

Na Vysočině je zákaz koupání na pěti místech. Vedle rybníku Kachlička, jsou to také rybníky Sykovec, Ředkovec, Černý a přehrada Sedlice. Voda se naopak trochu pročistila v přehradě Pilská ve Žďáru nad Sázavou a je teď vhodná ke koupání. Sinic ubylo, ale množství chlorofylu zůstává vyšší. Špatnou vodu má nadále rybník Domanínský na Žďársku.

Ve středních Čechách je voda nevhodná ke koupání na Tyršově koupališti v Rakovníku, ve vodní nádrží Orlík v Podskalí na Příbramsku a v rybníku Jureček u Prahy, který ale už kvůli nedostatku vody ukončil sezonu. Letos už se lidé nevykoupou ani v koupalištích Stříbrný rybník u Hradce Králové a Dolce u Trutnova, důvodem je špatná kvalita vody.

Ke koupání není vhodný Oborský rybník v Jinolicích, Máchovo jezero, jablonecká přehrada Mšeno a vodní nádrž Skalka na Chebsku. Také voda v Těrlické přehradě na Karvinsku je špatná. Hygienici v ní našli cerkárie, tedy larvy motolic, které způsobují kožní problémy. Evidují už několik lidí, kteří měli po koupání zdravotní problémy.

Výskyt sinic mohou lidé ověřit jednoduchým testem. Naberou vodu do plastové lahve a po půl hodině ověří, zda se zelené částice shromáždily u hladiny. Pokud ano, jsou to sinice. Pokud zůstane voda rovnoměrně zakalená v celém objemu nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně jsou to řasy.