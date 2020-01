Kvůli suchu vznikne nový dotační program k propojení vodovodů

Praha - Na rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav dá stát v příštích dvou letech bezmála půl miliardy korun. Ministerstvo zemědělství proto vytvoří samostatný dotační program pro vlastníky vodárenské infrastruktury, oznámil dnes šéf úřadu Miroslav Toman (za ČSSD). Peníze mají sloužit ke zmírnění následků lokálního sucha.

Ministerstvo provedlo revizi stávajících propojení vodárenských soustav. Z této revize mimo jiné vyplývá, že v příštích letech bude takto nutné investovat zhruba 20 miliard korun.

V současnosti mají vlastníci vodovodní infrastruktury připraveno sedm projektů v celkové hodnotě zhruba 700 milionů korun. Tyto projekty mají platné stavební povolení, nebo u nich běží stavební řízení, a proto je možné je dokončit v následujících dvou letech, uvedlo ministerstvo.

"Tato opatření jsou však nákladná, a ne vždy je jejich realizace v zájmu všech vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury," uvedl Toman. Pokud by je vlastníci měli vybudovat bez státní podpory, mohlo by to v některých případech znamenat zvýšení ceny vody pro spotřebitele.

Ministerstvo zemědělství proto navrhlo vládě dotační program pro tyto akce. Předpokládaná výše dotace je maximálně 70 procent z celkové ceny.

Podle údajů z loňského července dalo ministerstvo zemědělství v posledních čtyřech letech na opatření proti suchu 29,4 miliardy korun. Většinou z peněz Evropské unie.

Přístup státu k boji s důsledky sucha kritizoval loni na podzim Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). V Česku podle něj chybí zásadní opatření pro boj se suchem, stejně jako potřebná právní úprava. Podle kontrolorů také nejsou současné dotační programy na řešení problematiky sucha připraveny a ministerstva nové nezavedla, výjimkou je pouze program Dešťovka. Ministerstva zemědělství a životního prostředí, kterých se kritika NKÚ týkala, se závěry kontroly nesouhlasila.