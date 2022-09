Kvůli stávce pilotů Lufthansy jsou zrušeny její lety Praha - Frankfurt

Berlín - Německé aerolinky Lufthansa kvůli stávce svých pilotů, plánované na dnešek, zrušily dnešních sedm letů mezi Prahou a Frankfurtem nad Mohanem. Ze stejného důvodu společnost zrušila už čtvrteční večerní přílet z Frankfurtu na pražské letiště v Ruzyni, sdělila ČTK mluvčí letiště Klára Divíšková. Celkově Lufthansa dnes zruší kvůli stávce kolem 800 letů, což se podle ní dotkne až 130.000 cestujících.

Podle Divíškové se opatření Lufthansy týká dnešních tří příletů z Frankfurtu na Letiště Václava Havla a čtyř odletů z Prahy do Frankfurtu. "Lety z/do Mnichova jsou zatím beze změny," uvedla ve čtvrtek Divíšková.

Rozhodnutí Lufthansy o zrušení letů se vztahuje na téměř všechny její dnešní lety na letištích v Mnichově a Frankfurtu nad Mohanem. Ve čtvrtek ale aerolinky upozornily, že by mohly zrušit i některé lety v sobotu a neděli.

Odborová organizace pilotů Vereinigung Cockpit celodenní stávku vyhlásila kvůli neshodám s vedením společnosti ohledně zvýšení mezd. Odbory žádají na letošní rok zvýšení mezd o 5,5 procenta a vytvoření mechanismu, díky kterému by měl růst mezd v dalších letech překonávat inflaci. Lufthansa odboráře vyzvala k návratu k jednacímu stolu a navrhuje zvýšení základní měsíční mzdy o 900 eur (22.000 Kč). To by podle ní v 18měsíčním období představovalo nárůst mezd o 18 procent pro začínající piloty a pětiprocentní nárůst pro kapitány.

Stávku schválili v hlasování piloti v osobní i nákladní přepravě. V osobní dopravě ji podpořilo zhruba 98 procent pilotů a v nákladní přes 99 procent pilotů. Účast v hlasování činila 93 procent.