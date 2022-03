Kvůli stávce na německých letištích byly zrušeny desítky letů, i spoj s Prahou

Berlín - Varovná stávka zaměstnanců bezpečnostních kontrol na osmi německých letištích dnes stejně jako před týdnem zasáhla tisíce cestujících, jejichž lety museli provozovatelé vzdušných přístavů a letecké společnosti odříct. Odbory Verdi se tak snaží dosáhnout zvýšení a regionálního narovnání mezd, zaměstnavatelé ale hovoří o nereálných požadavcích.

Do stávek dnes zaměstnanci vstoupili na letištích ve Frankfurtu nad Mohanem, Berlíně, Brémách, Stuttgartu, Hannoveru, Düsseldorfu, Lipsku a Kolíně nad Rýnem/Bonnu. V Düsseldorfu, kde protest začal ve tři hodiny ráno a potrvá až do půlnoci, bylo plánováno 260 letů, 140 z nich ale bylo zrušeno. Z Düsseldorfu neodletěla mimo jiné ranní linka do Prahy, která byla odřeknuta kvůli stávce už minulý týden v pondělí. Zrušen byl i dopolední let z české metropole zpět do Düsseldorfu.

Spoje mezi Prahou a Frankfurtem, kde se rovněž stávkuje, jsou naopak nadále plánovány. Kvůli stávce je nicméně na německých letištích nutné počítat s výrazně delšími kontrolami a s trpělivostí při odbavování. Frankfurt, který je největším německým letištěm, dnes zrušil přes stovku z takřka 800 plánovaných letů. Hamburk kvůli nedostatku personálu odřekl všechny odlety a nové berlínské letiště na pomezí Braniborska a metropole z dopoledního plánu vyškrtlo na dvě desítky odletů, mimo jiné spoje do Frankfurtu, Vídně, Curychu, Barcelony či do Manchesteru.

Jádrem sporu jsou nové kolektivní smlouvy pro 25.000 zaměstnanců úseků kontrol cestujících. Odbory Verdi požadují zvýšení hodinové mzdy nejméně o jedno euro. Jako výrazně nákladnější je pak požadavek na vyrovnání mzdových rozdílů mezi východními a západními částmi Německa a na sjednocení různě nazvaných pozic, kdy zaměstnanci za odlišnou výši mzdy vykonávají stejnou práci. Podle Verdi to jsou nezbytné kroky, aby práce kontrolorů byla finančně atraktivní a zabránilo se odchodu zaměstnanců.

Svaz společností zajišťujících letištní kontroly (BDLS) stávky považuje za nepřiměřené. "Pro varovné stávky během vyjednávání o mzdách máme pochopení, ale současné stávky považujeme za přehnané a nepřiměřené," řekl hlavní vyjednávač BDLS Rainer Friebertshäuser. V prohlášení uvedl, že minulý týden svaz na jednání s odbory nabídl zvýšení mezd v rozmezí od 5,2 do 22 procent, což znamená o 0,76 až 3,29 eura (19 až 81 Kč) za hodinu navíc.

Friebertshäuser uvedl, že nabídka BDLS znamená v průměru zvýšení mezd skoro o deset procent, zatímco požadavky Verdi by vedly ke zvýšení až o 40 procent. Rovněž obvinil odbory, že doposud neustoupily ani o cent. Další kolo rozhovorů je ohlášeno na čtvrtek.

Stávku kritizují také provozovatelé letišť, aerolinky a letecká branže, neboť jsou po těžkém období pandemie nemoci covid-19 další ránou pro leteckou dopravu.

"Stávka v první řadě zasáhne letecké společnosti a tisíce cestujících," řekl šéf Spolkového svazu německého leteckého hospodářství (BDL) Matthias von Randow.