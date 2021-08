Kvůli stávce na německé železnici jsou plné vlaky a cestující podráždění

Berlín - Strojvedoucí německých drah Deutsche Bahn (DB) podruhé v tomto měsíci stávkují za vyšší mzdy. Zatímco před dvěma týdny lidé na berlínském hlavním nádraží přijímali komplikace s klidem, dnes dopoledne byla situace výrazně vypjatější. Cestující, se kterými dnes hovořil zpravodaj ČTK, neskrývali rozhořčení. Výjimkou nebyly ani hlasité výměny názorů mezi pasažéry a železničními zaměstnanci.

"Je to neuvěřitelný chaos. Včera (v neděli) jsem strávil čtyři hodiny telefonováním na linku DB, abych dnes mohl odjet. A výsledkem je jízdenka na vlak, který vůbec nejede. O tom spoji tady na nádraží nikdo nic neví," řekl na berlínském hlavním nádraží rozhněvaný asi dvacetiletý Berlíňan, který se snažil odcestovat do Amsterodamu. "Kdybych nemusel jet, tak samozřejmě nejedu. Stávka je pro mě velká komplikace," prohlásil.

Vlak do Amsterodamu, na který si v neděli přeobjednal původní jízdenku, dnes nevyjel. Obsluha infocentra mu jako alternativu doporučila odjet do západoněmeckého Düsseldorfu, odkud DB vypravují přímé spoje do nizozemské metropole.

Že cesta do Düsseldorfu nebude nijak příjemná, bylo z plného nástupiště patrno ještě před příjezdem vlaku. Při stávce před dvěma týdny nebyl zájem o vlaky zdaleka tak vysoký, jako tomu bylo dnes. "Co k tomu říct? Mám s tím velké problémy. Program si pořád kvůli stávce měnit nemohu," poznamenal jeden z cestujících, který čekal na nástupišti na vlak do Düsseldorfu. Zájem hovořit s novináři měl u dálkových spojů jen málokdo, na lidech byla patrná únava i rozhořčení.

To, že lidé jsou nyní oproti předchozí stávce podrážděnější, řekl ČTK jeden z pracovníků informačního stánku DB, kde lidé mohou získat o změnách v jízdních řádech podrobnosti. "Často na nás zvyšují hlas," připustil. Zpravodaje ČTK upozornil také na to, že někteří lidé hrozili fotografům z médií zavoláním policie. "V takovém případě fotografa poprosím o předložení novinářského průkazu, více dělat nemohu, je to pak už na domluvě s cestujícím. Snažím se ale vášně uklidňovat," dodal.

Problémy s pořizováním materiálu měli novináři i uvnitř zákaznického střediska na berlínském hlavním nádraží, kde zaměstnanci vyžadovali vedle novinářského průkazu ještě potvrzení od DB, že mohou fotografovat. "Všichni jsme z toho už unavení," prohlásila tamní pracovnice.

To dokazuje i aktuální průzkum institutu Civey, podle kterého se stávkou nesouhlasí 56 procent Němců, naopak za přiměřenou ji považuje 32,5 procent lidí. Zbývající respondenti jasný názor neměli. K podobnému výsledku institut dospěl už na počátku července, kdy odborový svaz strojvedoucích (GDL) začal stávkou za vyšší mzdy hrozit. Tehdy bylo proti zamýšlené stávce 51 procent respondentů a 32 procent dotazovaných plány odborů podporovalo.

Zatímco před dvěma týdny se u informačních kiosků a zákaznického centra tvořily fronty dlouhé i několik desítek metrů, nyní na obsloužení čekalo jen málo cestujících. Ne každý byl totiž ještě ochotný si jízdenku vyměnit. Jednou z nich byla mladá Francouzka. "Chci jet do Elsterwerdy a jízdu přeložit nemohu," řekla ČTK s tím, že stávky na železnici pro ni nejsou nic mimořádného. "Přijde mi, že je to dnes ještě dobré, měla bych čekat na spoj ještě asi dvacet minut, to není nic hrozného," řekla. "Je mi líto spíše ostatních, protože mám s sebou kontrabas. Snad to nebude moc plné," dodala Francouzka snažící se dostat do jihobraniborské Elsterwerdy.

Železniční dopravu v Německu ochromila stávka strojvedoucích V Německu se od rána kvůli stávce strojvedoucích miliony lidí potýkají s výpadky v dálkové i regionální dopravě. V Berlíně nejezdí linky okružní železnice. Dráhy sestavily mimořádný jízdní řád, který má cestujícím zajistit alespoň občasné spojení na základních tratích, problémy ale potrvají do středy 02:00, kdy nejnovější protest za vyšší mzdy skončí. Stávka, která je druhá v tomto měsíci, ochromila dopravu i ve velkých městech, jež využívají k hromadné dopravě i železnici. Podle představitele Českých drah německá stávka nemá vliv na provoz osobních vlaků v Česku. "Tato druhá stávka je ještě zbytečnější než ta první," řekl dnes mluvčí DB Achim Stauss. Poukázal na to, že dráhy v neděli odborovému svazu strojvedoucích (GDL) nabídly jednání o vyplacení koronavirové prémie ještě v letošním roce. "Zároveň jsme GDL vyzvali, aby stávku v osobní dopravě odřekl. Odbory to odmítly, což dokazuje, že GDL jde jen o politický boj a ne o hledání dohody u jednacího stolu," dodal. Šéf GDL Claus Weselsky nabídku od DB kritizoval. "Je potřeba oznámit nějakou sumu. Co to podle nich koronavirová prémie je?" řekl Weselsky v dnešním rozhovoru s rozhlasovou stanicí NDR. Uvedl také, že odbory se snažily měsíce vyjednávat. "Dráhy ale nepředložily nic, vůbec nic," dodal. GDL chce dosáhnout ještě letos zvýšení mezd o 1,4 procenta a v nadcházejícím roce o dalších 1,8 procenta a požaduje také jednorázový příspěvek 600 eur (zhruba 15.300 Kč) kvůli dopadům pandemie nemoci covid-19. DB nabízejí vyšší mzdy od roku 2022, argumentují přitom hospodářskými dopady pandemie nemoci covid-19, o příspěvku ale chtějí jednat. V Berlíně od rána nejezdí okružní linky městské železnice S-Bahn, zcela zrušeny byly také části dalších linek, které metropoli spojují s jejími okrajovými částmi. V centru metropole se nicméně podařilo zachovat provoz ve dvacetiminutových intervalech. Pro jízdu na periferie je ale v mnoha případech potřebný přestup, což cestu výrazně prodlužuje. Dráhy rovněž doporučují využívat místo S-Bahn další prostředky hromadné dopravy, jako jsou tramvaje, metro a autobusy. V některých regionech DB samy organizují náhradní autobusovou dopravu. Dráhy uvádějí, že k náhradní dopravě nasadily okolo 200 autobusů. Ty zajišťují spojení například mezi Berlínem a Drážďany, Lipskem a Norimberkem nebo východu Německa s Polskem. V dálkové dopravě jezdí vlaky s rozsáhlými omezeními. Dráhy uvedly, že chtějí mezi největšími městy a průmyslovými oblastmi vypravovat spoje každé dvě hodiny. To se podle mimořádného jízdního řádu daří například na trati mezi Berlínem a Mnichovem. Na trase mezi Berlínem a Prahou vlaky do české metropole vyjíždějí a končí v Drážďanech, další cesta do německého nebo českého hlavního města se tak neobejde bez přestupů. Omezená je nabídka i v regionální dopravě, kde DB odřekly řadu spojů. Některé linky nejsou zajištěny vůbec. Podle aktuálního prohlášení železniční společnosti se daří vypravovat v dálkové dopravě více vlaků než během první stávky, kdy vyjel každý čtvrtý spoj. DB nyní uvádějí, že jezdí asi 30 procent vlaků. "V regionální dopravě a na tratích S-Bahn vyjelo asi 40 procent vlaků," sdělily dráhy s tím, že základní nabídka vlaků je stabilní. Situace na železnici se ale výrazně liší podle regionů, na východě Německa jsou jízdní řády omezené více než na západě. Důvodem je povaha smluv strojvedoucích ze západu země, která mnohým stávkování zapovídá. Cestování během stávky DB nedoporučují. Všechny jízdenky pro dálkové spoje zakoupené na pondělí až středu mohou lidé bez poplatku vrátit, v regionální dopravě mohou využít jiný spoj. Platnost všech jízdenek je navíc prodloužena do 4. září, cestující si v takovém případě musí termín rezervace bezplatně změnit. "K žádným neočekávaným komplikacím v souvislosti se stávkou strojvedoucích v Německu v současné chvíli nedochází. Provoz osobních vlaků v České republice stávka nijak nenarušuje," uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Vlaky na linkách mezi Prahou a Drážďany podle něj jezdí nyní včas podle plánovaných jízdních řádů, tyto vlaky dráhy zajišťují pomocí svých strojvůdců. Stávka omezuje spoje pokračující z Drážďan dál do Německa, především na linkách EC Berliner a Hungaria. Dále nejezdí spoje linky R29 na přechodu Cheb-Schirnding, což ale nemá podle mluvčího na vnitrostátní dopravu v ČR vliv. "Cestující na tomto přechodu mohou využít ostatní osobní vlaky provozované v kooperaci se společností Oberpfalzbahn," dodal Šťáhlavský.