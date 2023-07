Kvůli stávce filmařů se udílení cen Emmy pravděpodobně odloží na leden

Los Angeles - Udílení letošních televizních cen Emmy se kvůli stávce amerických scenáristů a herců nejspíš přesune ze září na leden příštího roku. Podle serveru Los Angeles Times o tom rozhodla vysílací stanice Fox, která měla ceremoniál 18. září přenášet. Partneři cen už byli o odložení informováni, doplnil server Variety.

Souběžná stávka hollywoodských herců a scenáristů, která ochromuje produkci filmů a seriálů, je první od roku 1960. Začala 14. července poté, co herecký odborový svaz SAG-AFTRA odhlasoval zahájení protestu po kolapsu jednání se sdružením producentů AMPTP. Scenáristé v té době stávkovali již několik měsíců. Pracovníci nespokojení s finančním ohodnocením a znepokojení rozmachem umělé inteligence se snaží najít kompromis se studii a streamovacími službami.

Producenti stanice Fox už dříve avizovali, že v přípravách vysílání 75. ročníku Emmy nebudou pokračovat, pokud stávka neskončí do konce července. Úspěch slavnostního večera do značné míry závisí na kvalitních vtipech od scenáristů, kteří ale stávkují, i na přítomnosti hollywoodských hvězd, které by nedorazily, píše AFP.

Proti odložení na leden je naopak Televizní akademie kvůli časovému souběhu s dalšími velkými akcemi ve filmovém průmyslu. Na počátku roku se tradičně předávají například filmové ceny Zlatý glóbus či Oskar.

Naposledy byly ceny Emmy odloženy v roce 2001 po teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu z 11. září.