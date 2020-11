Kvůli sporům na Brněnsku zemřelo dítě, otci za vraždu hrozí 20 let

Brno - Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem úmrtí měsíčního dítěte, které zemřelo po konfliktu mezi partnery po pádu na zem v Pohořelicích na Brněnsku. Státní zástupce viní z úmrtí otce dítěte, muži za vraždu s rozmyslem hrozí až 20 let vězení. Jednání soudu je neveřejné.

Událost se stala ve druhé polovině ledna. Policie případ původně vyšetřovala jako usmrcení z nedbalosti, muž ve věku kolem pětatřiceti let je obžalovaný z vraždy a dlouhodobého týrání. Některá média tehdy uvedla, že dítě zemřelo po pádu z prvního patra.

"Podstatou té věci je usmrcení dítěte, které mělo jeden měsíc, při vzájemném konfliktu mezi partnery a dalšími členy rodiny. Další skutek je spatřován v týrání družky pana obviněného. Dítě zemřelo pádem na tvrdou podložku," řekl novinářům před zahájením hlavního líčení žalobce Milan Richter.

Doplnil, že obžalovaný je otec dítěte, který je ve věku kolem pětatřiceti let. Žalobce uvedl, že v hádce mezi partnery šlo o obavu, kdo bude dítě vychovávat, kdo jej bude mít u sebe. Podle obžaloby otec dítě upustil úmyslně. "To je ale to, co bude předmětem dokazování a asi největšího sporu, jestli k tomu upuštění došlo úmyslně, ať už formou přímého nebo eventuálního úmyslu, a nebo jestli to bylo jenom nedbalostně," uvedl státní zástupce.

Předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová veřejnost z jednání vyloučila. Muž je ve vazbě, k soudu jej přivedla eskorta. Hlavní líčení by ještě dnes končit nemělo, další termín je vypsán na 8. prosince.

Událost se stala v neděli 26. ledna večer. Mluvčí jihomoravské záchranné služby Michaela Bothová následující den ČTK řekla, že záchranáři předávali dítě v kritickém stavu do nemocnice. Policie pak potvrdila úmrtí.