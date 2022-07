Kvůli špatnému počasí zatím k hašení u Hřenska nemohla vzlétnout letadla

Hřensko (Děčínsko) - Kvůli špatným povětrnostním podmínkám dnes zatím nemohla na pomoc s hašením požáru v Národním parku České Švýcarsko vzlétnout letadla. Kdy budou moci vzlétnout, není jasné. ČTK to před 11:00 řekl mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Švédské letouny Air Tractor, z nichž každý pojme až 3000 litrů vody, tak zůstávají na letišti ve Vodochodech. Ráno Marvan uvedl, že by počasí na zásah letecké techniky nemělo mít vliv. Noční déšť požár v Národním parku České Švýcarsko neuhasil, byl spíš symbolický. Víkend by měl podle ministra vnitra Víta Rakušana sloužit k tomu, aby se začala zasažená plocha zmenšovat.

Hasiči na briefingu v 8:00 uvedli, že letadla by měla začít hasit kolem 10:00. S požárem tak ale nyní ze vzduchu bojují pouze vrtulníky, podle zjištění zpravodajky ČTK začaly po 9:00 hasit stráň v Hřensku na Děčínsku. Vodu nabírají z řeky Labe. Požár v Národním parku České Švýcarsko, kde hoří sedmý den, mělo dnes pomáhat hasit osm vrtulníků a pět letadel. Kromě dvou švédských strojů Air Tractor mají být dnes k dispozici také tři české Antonovy.

S požárem V Národním parku České Švýcarsko dnes bojuje celkem asi 700 hasičů. Dosavadní nasazené hasiče posílilo 50 jednotek, tedy asi 240 hasičů z celé České republiky. Hasiči se podle Marvana rozhodli využít deště a přejit z požární obrany do útoku, jak už avizovali. Problematickými oblastmi jsou Hluboký Důl, Větrovec a roh Hřenska ke státní hranici.

Les v národním parku začal hořet v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků požár zasáhl území o rozloze 1060 hektarů. Ode dneška platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, který vydal děčínský magistrát. Zákaz se týká vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.

Noční déšť požár v Národním parku České Švýcarsko neuhasil. Byl spíš symbolický, spadlo jen pár milimetrů srážek a už dopoledne v Hřensku pršet přestalo. Je to spíš psychická podpora, všichni na déšť čekali a aspoň trošku přišel. S požárem to moc nepomůže, ale aspoň se ochladilo, to znamená, že i zasahující jednotky pracují v příznivějších podmínkách a ne ve vedru a žáru, který sálá z požářiště, řekl ČTK ředitel správy národního parku Pavel Benda.

Kritická je podle Bendy vždycky noc, i dnes se objevily plameny, ale ve srovnání s minulými dny byla relativně klidná. "Byla to místa vzdálená od obydlených oblastí," doplnil Benda a ocenil práci, kterou v těžkém terénu rezervace profesionální i dobrovolní hasiči odvádějí. Dnes práce na hašení požáru pokračují, přijely další posily. Na rozdíl od minulých dnů, kdy se hasiči snažili bránit rozšíření požáru, teď zahájili protiútok. Dohledávají termokamerami ohniska, rozhrabávají je a dohašují, aby zabránili jejich opětovnému rozhoření.

Požár v Českém Švýcarsku odradil některé turisty od návštěvy regionu, jiné ale láká. Podle Bendy není dobrý nápad snažit se dostat do zasažených míst a k ohni co nejblíže. "Je to nebezpečné. Lidé se mohou dostat do velikých problémů. Ve spolupráci s policií a našimi profesionálními i dobrovolnými strážci proto hlídáme přístupové cesty," řekl. Návštěvníkům ředitel národního parku doporučil, aby využili místa, která jsou otevřená.

Turisté jsou ale podle Bendy pro region klíčoví. Až se požár podaří uhasit, začne správa procházet turistické cesty a stezky, zaznamená jejich poškození a začne je opravovat. Soustředit se hodlá na stabilitu stromů a skalních objektů. "Zřejmě některé stezky by mohly být bez problémů nebo velmi rychle zprůchodněny, u některých to bude běh na delší trať," řekl Benda v rozhovoru pro Českou televizi. Za prioritu označil soutěsky a přístup na Pravčickou bránu.

Nynější víkend by měl sloužit k tomu, aby se požářiště v národním parku České Švýcarsko začalo zmenšovat. V Hřensku to dnes novinářům řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

"Postupně jsou jednotky shromažďovány tak, aby ten požár ze všech stran byl eliminován na menší plochu," řekl Rakušan, který se byl na místě podívat. V Hřensku dnes pršelo, nikoliv ale tak silně, jak hasiči doufali. Ministr řekl, že když srovná dnešní situaci se stavem před dvěma dny, pokrok existuje. "Nevznikají žádná další ohniska požáru," řekl Rakušan a dodal, že nevznikají ani škody na technice.

Hasiči používají i velkokapacitní čerpadla pro dálkovou dopravu vody. "Používáme velkokapacitní čerpadla, jedno v Hřensku žene vodu nahoru, má 20 tisíc litrů za minutu, což je neuvěřitelný objem," řekl Rakušan.