Praha - Kvůli silnému větru je v Česku bez elektřiny ještě několik tisíc odběratelů, situace se ale rychle zlepšuje. Společnost ČEZ eviduje ještě zhruba 2400 míst bez proudu a 16 poruch na vedení vysokého napětí, uvedla její mluvčí Soňa Holingerová kolem 20:00. Distribuční firma E.ON měla kolem 18:00 bez elektřiny 1260 odběratelů, hlavně na jižní Moravě. Hasiči vyjíždějí kvůli větru k popadaným stromům, problémy jsou i na železnici.

Silný vítr, který láme stromy a shazuje větve do elektrického vedení, způsobil dnes v jižních Čechách výpadek dodávek proudu až 10.000 domácností. Opravářské čety energetiků se potýkaly se 14 poruchami na vedení vysokého napětí. Nejhorší situace byla podle mluvčí společnosti E.ON Martiny Slavíkové na Písecku, Strakonicku či Táborsku. Problémy v dodávkách proudu vítr působil také na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Drtivá většina poruch už byla opravena, a kolem 18:00 evidovala distribuční společnost E.ON jen 360 odběrných míst bez proudu.

Dalších přibližně 900 odběratelů bez elektřiny eviduje E.ON na jižní Moravě. Situaci komplikují také dvě poruchy na vedení vysokého napětí. Na opravě společnost pracuje.

Do terénu vyrazily kvůli přetrhanému vedení opravářské čety společnosti ČEZ. Kolem 18:00 měla firma bez proudu 5500 odběrných míst a na vedení vysokého napětí bylo 20 poruch. O dvě hodiny později už počet odběratelů bez elektřiny klesl na 2400 a nižší byl i počet závad na vysokonapěťových linkách.

"Situace se pomalu ale jistě stabilizuje, přestává foukat," uvedla mluvčí firmy. ČEZ předpokládá, že většinu poruch odstraní ještě dnes večer. Nejhorší situace byla podle firmy na Nymbursku a Kolínsku ve Středočeském kraji, dále na Královéhradecku a Rychnovsku.

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj dnes odpoledne zasáhl silný vítr, který lámal stromy a trhal střechy. V Hořicích na Jičínsku spadl strom na dvě osobní auta. Událost se obešla bez zranění. V Červeném Kostelci na Náchodsku odlétla střecha a prorazila na čerpací stanici nádrž s plynem. Na Rychnovsku vlak narazil do spadlé větve. ČTK to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. Do dnešních 18:30 měli hasiči hlášeno asi 30 událostí.

Z proražené nádrže v Červeném Kostelci unikl plyn. "Hasiči na místě výbušné koncentrace nenaměřili ani nebylo nic dalšího ohroženo. Do doby, než se nádrž vyprázdnila, bylo okolí uzavřeno. Na nezbytnou dobu byl zastaven i provoz na blízké silnici I/14," uvedla mluvčí.

Hasiči také zajišťovali uvolněnou střechu na autobusovém nádraží v Jaroměři na Náchodsku. Pomáhali i se zajištěním uvolněných střech na základní škole v Černilově na Hradecku a na jednom objektu v Kocbeřích na Trutnovsku. Na dalších místech jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů odklízely stromy ze silnic.

V katastru Týniště nad Orlicí na Rychnovsku narazil motorový vlak do větší větve v kolejišti. Nikdo nebyl zraněn, místo si následně převzali drážní hasiči. Hasiči také zasahovali na Rychnovsku u dvou požárů menšího rozsahu, kdy hořela tráva od spadlých drátů elektrického vedení.

Středočeský kraj

Hasiči ve Středočeském kraji dnes evidují už přes 80 výjezdů kvůli silnému větru, likvidovali především popadané stromy. Nejvíce případů je v okresech Benešov a Praha-západ, řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Vítr komplikuje i dopravu na železnici, vyplývá z údajů na webu Českých drah.

Stromy hasiči odstraňují převážně na silnicích, kde brání provozu nebo hrozí pádem. "Okolo deseti zásahů byla technická pomoc, například utrhané plechy a podobně," dodala mluvčí.

Před 20:00 se situace ve středních Čechách začala uklidňovat, poryvy větru ale pokračují. Výjezdů hasičů zřejmě opět přibude ráno, až lidé vyjedou do práce a zjistí škody na silnicích, ale třeba i na svých pozemcích a domech.

Provoz je přerušen například na trati z Rakovníku do Bečova nad Teplou, a to v úseku Žlutice-Protivín. Na trať spadl strom, České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Vlaky stojí také na trati mezi stanicemi Poděbrady - Libice nad Cidlinou, důvodem je porucha trakčního vedení. I tady budou cestující vozit autobusy. Strom spadl také na koleje trati Kolín - Havlíčkův Brod, konkrétně v úseku mezi Kolínem a Kutnou Horou.

Hasiči dnes kvůli větru museli například pokácet v Dobříši na Příbramsku strom. Hrozilo, že spadne na dům a dětské hřiště.

V Nymburce byl dnes v 15:00 kvůli špatnému počasí přerušen provoz přívozu přes Labe, který nahrazuje pěší lávku, jež dalo město kvůli špatnému stavu loni strhnout. Provoz přívozu by měl být obnoven v úterý.

Na území středních Čech platí varování před silným větrem od dnešních 10:30 do úterních 14:00.