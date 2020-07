Kvůli silné bouřce jsou bez proudu desítky tisíc domácností

Praha - Kvůli silné bouřce jsou v Česku bez proudu desítky tisíc domácností. Společnost E.ON evidovala pozdě večer 36 poruch na vedení vysokého napětí, bez elektřiny bylo kolem 22:30 na jejím distribučním území 46.000 domácností, přičemž kolem 21:00 to bylo 70.000 domácností. ČTK to sdělila mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková. Nejhorší situace je podle ní na Zlínsku a Uherskohradišťsku. Hasiči řešili od 17:00 do 22:00 v souvislosti s bouřkami 570 událostí. Nejvíce zasaženým krajem je Vysočina, následuje Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Zlínský kraj a Olomoucký kraj, uvedli hasiči na twitteru.

"Naši pracovníci jsou stále v terénu a na odstranění poruch i nadále intenzivně pracují. Předpokládáme, že práce budou pokračovat až do půlnoci a začnou v případě potřeby znova zítra (ve středu) ráno. Vše samozřejmě záleží na počasí a podmínkách v terénu," uvedla Slavíková.

Největší omezení jsou podle ní momentálně na Zlínsku, kde se bez elektřiny ocitlo 27.000 domácností. Poruchy přetrvávají i na Kroměřížsku a na Otrokovicku.

Bouře napáchala škody rovněž na jihu Moravy, kde je bez dodávek proudu 19.000 domácností. "Jen na Hodonínsku se výpadky proudu týkají 15.000 domácností a na Břeclavsku, kde momentálně řešíme 15 poruch na vedení vysokého napětí, je bez elektřiny více než 2000 domácností," uvedla mluvčí.

Na Vysočině a v jižních Čechách se většinu poruch již podařilo opravit a bez elektřiny zde zůstávají nižší stovky domácností, dodala.

Hasiči řeší především popadané stromy na komunikacích, domech a právě i elektrickém vedení a na několika objektech v Olomouckém kraji i utržené střechy.

Jihočeský kraj

Pět desítek zásahů měli dnes vpodvečer jihočeští hasiči kvůli bouřkám. V Malšicích na Táborsku silný vítr uvolnil plechovou střechu. Nikdo nebyl zraněn. ČTK to řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Největší nápor hasiči zaznamenali od 17:30 do 20:30. "Jednalo se o popadané stromy, žádné čerpání vody jsme neřešili," uvedla mluvčí. Dodala, že nejvíce zásahů hasiči měli na Táborsku, Jindřichohradecku a Strakonicku.

Následky bouře patrně poničily i trakční vedení na železnici, na trati České Budějovice - Strakonice. Kvůli tomu je mezi Číčenicemi a Protivínem minimálně do 22:00 náhradní autobusová doprava.

Jihomoravský kraj

Hasiči v Jihomoravském kraji měli dnes od 19:00 za dvě hodiny zhruba 100 výjezdů v souvislosti s počasím. ČTK to řekl jejich mluvčí Jan Dvořák. Kvůli dešti, větru a bouřce hlavně popadaly stromy. Hasiči ale vyjížděli také ke strženým drátům elektrického vedení nebo uvolněným střešním krytinám.

Události začaly přibývat po 19:00. "Před 21:00 jich máme kolem stovky. Z 80 procent jsou to popadané stromy, ale řešíme také nebezpečné stavy v podobě uvolněné střešní krytiny a podobně," řekl Dvořák.

Mnoho zásahů měli hasiči na Brněnsku, Blanensku a také Hodonínsku, klidná byla situace na Znojemsku.

Kraj Vysočina

Hasiči na Vysočině odklízeli dnes v podvečer po bouřkách stromy ze silnic na desítkách míst. Během dvou hodin od 18:00 měli podle informací, které zveřejnili na webu, přes sto výjezdů, zasahovali ve všech částech kraje. Spadlý strom podle Českých drah zastavil provoz na železnici mezi Světlou nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou, na trati mezi Havlíčkovým Brodem a Tišnovem jsou výpadky elektřiny. Podle předpokladu drah by problémy měly skončit do 22:00.

Policie na Vysočině neměla do 20:00 informace o tom, že by při těchto událostech byli zranění lidé. Uvedla to její mluvčí Dana Čírtková.

Vyvrácené stromy hasiče zaměstnávaly například v Jimramově nebo v Milovech u Sněžného na Žďársku, Havlíčkově Borové, ve Světlé nad Sázavou nebo v Trnavě na Třebíčsku.

Před bouřkami se teploty na Vysočině dostaly i nad 30 stupňů Celsia. Nejvyšší teplotu, 34,3 stupně Celsia, zaznamenala meteorologická stanice v Dukovanech na Třebíčsku. Teplotní rekordy pro dnešek ale nepadly, řekl ČTK Peter Hruška z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Srážek by mělo podle meteorologů na Vysočině ubývat ve druhé polovině noci. Výstraha před silnými bouřkami platí pro tento kraj do středečních 06:00.