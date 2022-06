Kvůli sankcím Rusko podpoří domácí výrobu letadel miliardami rublů

Moskva - Ruská vláda plánuje investovat 770 miliard rublů (asi 337 miliard Kč) do leteckého průmyslu v Rusku, aby podpořila domácí výrobu letadel. Cílem je do roku 2030 zvýšit podíl letadel domácí výroby ve flotile ruských leteckých společností na 81 procent. Uvedl to dnes místopředseda vlády Jurij Borisov.

Ruský letecký průmysl je v krizi od chvíle, kdy západní země uvalily na Rusko sankce za jeho invazi na Ukrajinu. Ruské aerolinky nesmějí létat do destinací v Evropě, Spojených státech a dalších zemí. Část mezinárodních letů zastavily aerolinky také kvůli tomu, že jím leasingové společnosti oznámily, že v souladu se sankcemi jim zabaví letadla. Moskva v reakci na sankce přijala zákon umožňující zabavit stovky letadel.

Zahraniční výrobci letadel také zastavili dodávky nových strojů do Ruska. Nedostatkovými se staly i náhradní díly pro letadla vyrobená v zahraničí, uvedla agentura Reuters.

V Rusku se zatím sériově vyrábí pouze letadlo pro regionální spoje Suchoj Superjet. Značná část jeho komponentů, včetně důležitých součástí motorů, se však dováží.

Rusko také připravuje masovou výrobu letadla pro spoje na střední vzdálenosti MS-21. Také toto letadlo však potřebuje některé komponenty ze zahraničí. Očekává se, že v Rusku se začne vyrábět malý počet letadel sovětské konstrukce Tu-214.

Podle programu by ruské aerolinky měly do roku 2030 obdržet zhruba 1000 nových letadel vyrobených v Rusku. List Vedomosti dříve informoval, že největší ruská letecká společnost Aeroflot by mohla brzy podepsat smlouvu se státní společností United Aircraft Corporation (UAC) o nákupu 300 nových letadel.