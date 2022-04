Kvůli ruskému ostřelování hoří 10 výškových budov ve Severodoněcku

Kyjev - Kvůli ruskému ostřelování hoří deset výškových budov ve městě Severodoněck, oznámil gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj. Gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko obvinil ruské síly z toho, že ve městě Vuhledar při dělostřeleckém ostřelování zasáhly distribuční místo humanitární pomoci, přičemž zemřeli dva lidé, uvedla agentura Reuters. Rusové se podle informací ukrajinské strany přeskupují a připravují na novou ofenzivu v Donbasu, kde se nacházejí Luhanská i Doněcká oblast.

Úřady v Luhanské oblasti ráno doufaly, že se jim dnes podaří evakuovat civilisty skrze pět humanitárních koridorů. Vyzvaly obyvatele regionu, aby odešli, dokud je to bezpečné. "Dostaneme pryč všechny, pokud nám Rusové dovolí dostat se na místa setkání (pro evakuaci). Protože, jak vidíte, ne vždy dodržují příměří," sdělil Hajdaj na síti Telegram. "Vyzývám každého obyvatele Luhanské oblasti - evakuujte se, dokud je to bezpečné... Dokud jezdí autobusy a vlaky - využijte této příležitosti," dodal podle agentury Reuters.

Podobně se podle agentury Interfax-Ukrajina vyjádřila později ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, která vyzvala obyvatele Luhanské, Doněcké a části Charkovské oblasti, aby se evakuovali do bezpečnějších částí Ukrajiny. "Je třeba se evakuovat, dokud je to ještě možné," uvedla.

Gubernátor Hajdaj poznamenal, že železniční spojení v sousední Doněcké oblasti bylo tento týden poškozeno a jeho oprava trvala několik hodin.

V jiném vyjádření šéf Luhanské oblasti prohlásil, že ruským jednotkám se v jeho regionu nepodařilo prolomit ukrajinskou obranu, ale obvinil je, že ničí vše, co jim stojí v cestě a "nezastaví se před ničím". Rusko opakovaně tvrdí, že neútočí na civilisty, což ovšem na mnohých místech rozporují svědectví obyvatel, novinářů nebo vizuální záběry.

Později Hajdaj prohlásil, že v důsledku dnešního ruského ostřelování obytných čtvrtí Severodoněcka hoří výškové budovy. "Plameny zachvátily deset patrových budov, nákupní centrum, garáže - ani jeden strategický, vojenský objekt," uvedl odpoledne podle agentury Interfax-Ukrajina. V Severodoněcku v současné době sídlí regionální úřady Luhanské oblasti, jelikož správní centrum Luhansk se nachází od roku 2014 na území kontrolovaném proruskými separatisty.

Hajdaj rovněž uvedl, že ruské síly ovládly 60 procent města Rubižne. Invazní jednotky podle něj za uplynulý den podnikly osm desítek minometných, dělostřeleckých a raketových úderů v regionu.

Doněcký gubernátor Pavlo Kyrylenko mezitím informoval o tom, že ruské dělostřelecké ostřelování si ve městě Vuhledar vyžádalo kromě dvou mrtvých také pět raněných. Úder podle něj zasáhl místo, kde se lidem distribuuje humanitární pomoc.

Rusko dlouhodobě odmítá, že by cílilo na civilisty. Agentura Reuters u některých prohlášení gubernátorů poznamenala, že je nemohla nezávisle ověřit. Úřady podle ní ale informovaly o bojích na mnoha místech východní Ukrajiny a také na jihu, kde se nachází obléhaný Mariupol.

Moskva minulý týden oznámila, že výrazně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a také Černihivu na severu země, což se podle zpráv ukrajinské strany děje a ruské síly se postupně ze severu Ukrajiny stahují. Ruské ministerstvo obrany zároveň uvedlo, že bude koncentrovat síly na Donbas na východě Ukrajiny. Tam se nachází Doněcká a Luhanská oblast, jejichž některé části ovládají Ruskem podporovaní separatisté, kteří tam už před lety vyhlásili samozvané republiky.

Ráno místopředsedkyně vlády Vereščuková sdělila, že úřady se budou snažit evakuovat civilisty z různých regionů v rámci celkem 11 humanitárních koridorů. Obyvatelé obléhaného a těžce zkoušeného Mariupolu, jenž se nachází v Doněcké oblasti, se však podle ní budou moci zkusit dostat z města pouze osobními automobily.

Strategicky položený Mariupol na začátku března obklíčily ruské jednotky, které jej od té doby těžce ostřelují. Velká část předchozích pokusů o evakuaci civilistů částečně nebo úplně selhala, z čehož se obě strany viní navzájem. Podle místních úřadů během obléhání zemřelo ve městě na 5000 civilistů, včetně dětí.

Rusové by mohli zaútočit z Podněstří, evakuovat se podařilo 3846 lidí

Generální štáb ukrajinské armády dnes nevyloučil, že by ruské síly mohly k podpoře své další ofenzivy na Ukrajině použít území separatistické proruské republiky Podněstří. Z oblastí bojů na Ukrajině se v úterý podařilo evakuovat 3846 lidí. Téměř 1500 z nich pochází z obleženého Mariupolu. Za 35 dní ruské okupace Hostomelu se ztratilo přes 400 lidí, tvrdí Ukrajina. USA pošlou na Ukrajinu střely Javelin v ceně 100 milionů dolarů.

Ve svém pravidelném ranním hlášení dnes štáb uvedl, že Rusko by z Podněstří mohlo podporovat útok do oblasti řeky Jižní Bug, tedy na sever od významného ukrajinského přístavu Oděsa. Gubernátor Kurské oblasti v Rusku dnes uvedl, že tamní pohraniční stráž se stala terčem ostřelování. Kurská oblast sousedí s ukrajinskou Sumskou oblastí.

"Včera, 5. dubna, se pokusili ostřelovat z minometů pozice našich pohraničníků v Sudžanském okrese. Ruští pohraničníci odpověděli opětováním palby," uvedl podle ruské agentury TASS gubernátor Kurské oblasti Roman Starovojt a dodal, že úřady nezaznamenaly žádné oběti nebo škody. Mluvčí ukrajinského generálního štábu agentuře Reuters sdělil, že o tomto incidentu nemá žádné informace.

Moskva minulý týden obvinila ukrajinské ozbrojené složky z leteckého útoku na sklad pohonných hmot v ruském městě Belgorod. Ukrajinští představitelé zodpovědnost později popřeli. Podobná tvrzení jednotlivých bojujících stran nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Dnes v Belgorodu úřady kvůli bombové hrozbě evakuovaly školy, píše Reuters s odkazem na tamního starostu Antona Ivanova. "Chápeme, že jde o součást informačního tlaku na náš region," nechal se slyšet Ivanov, aniž by uvedl, kdo je za výhrůžky podle něj zodpovědný.

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu 24. února, svou agresi označuje jako "zvláštní vojenskou operaci" s cílem "demilitarizovat a denacifikovat" sousední zemi. Ukrajina zdůrazňuje, že Rusko k vojenskému vpádu nemělo důvod.

Ukrajinský štáb ve své ranní zprávě poznamenal, že na letišti v podněsterském Tiraspolu, hlavním městě Podněstří, zaregistroval přípravy na přistání letounů. Podněsterské ministerstvo zahraničí označilo začátkem března za nepravdivá ukrajinská obvinění, že se na jeho území přesouvají ruské jednotky. Řeka Jižní Bug, směrem k níž by mohl ruský útok z Podněstří podle Kyjeva mířit, teče z Chmelnycké oblasti na západní Ukrajině a u města Mykolajiv na jihozápadě země se vlévá do Černého moře.

Hlavní cíl, na který se nyní ruské okupační síly na Ukrajině soustředí, je ale podle velení ukrajinské armády plné ovládnutí Doněcké a Luhanské oblasti. Ruské síly dál dělostřelecky ostřelují různé čtvrti Charkova na východě Ukrajiny a město blokují. U Rusy kontrolovaného Izjumu pokračují nepřátelské síly v ofenzivě na Slovjansk a Barvinkove.

Ukrajinské úřady už dříve informovaly o stahování ruských jednotek ze severních částí Ukrajiny. Generální štáb nyní zároveň nevyloučil, že jednotky ruských vojsk mohou zůstat v Bělorusku, aby omezily akce ukrajinských obranných sil a zabránily jejich přesunu do jiných míst na Ukrajině, napsala agentura Unian.

Z oblastí bojů se podařilo evakuovat 3846 lidí, na 1500 z Mariupolu

Z oblastí bojů na Ukrajině se v úterý podařilo evakuovat 3846 lidí, uvedla v úterý večer na facebooku vicepremiérka Iryna Vereščuková. Téměř 1500 z nich pochází z ruskými jednotkami obleženého Mariupolu, kde panuje katastrofální humanitární situace. Kolona sedmi evakuačních autobusů z Mariupolu, kterou doprovázel Mezinárodní výbor Červeného kříže, se kvůli blokádě musela zastavit.

Vereščuková upřesnila, že z Mariupolu a Berďansku do Záporoží vlastními auty přijelo 2216 lidí. Do relativního bezpečí v Záporoží se dostalo také 1080 obyvatel různých měst ležících v Luhanské oblasti. Do města úspěšně dorazilo také 17 minibusů, které k městu přijely už v úterý ráno, ale musely se obrátit a odjet zpět do Berďansku.

V dohledné době by se do města mělo dostat dalších asi 400 lidí ze zadržované kolony autobusů, kterou doprovází asi 40 osobních automobilů, uvedla Vereščuková.

Podle Moskvy bylo za posledních 24 hodin z Doněcké a Luhanské oblasti, které Rusko označuje jako "nebezpečné", evakuováno více než 18.600 lidí. Informovala o tom ruská státní agentura TASS s odvoláním na generálmajora Michaila Mizinceva z ruského ministerstva obrany. Podle agentury došlo také ke zvýšenému ostřelování úseku humanitárního koridoru, který patří k Mariupolu.

V Mariupolu, který měl před válkou přes 400.000 obyvatel, je ve velmi složitých podmínkách stále kolem 160.000 lidí. Na 5000 obyvatel už podle zdejších úřadů přišlo o život.

Za 35 dní ruské okupace Hostomelu se ztratilo přes 400 lidí, tvrdí Ukrajina

Za 35 dní okupace ukrajinské obce Hostomel ruskými invazními vojsky ze ztratilo přes 400 lidí. Očití svědci potvrdili smrt některých z nich, část lidí se pohřešuje. Taras Dumenko, šéf nově vytvořené vojenské správy Hostomelu, to uvedl v rozhovoru s rozhlasovou stanici Hromadske Radio (Veřejné rádio).

„Víme o lidech, kteří byli zabiti, existují potvrzení, fotografie a videa, ale stále je nemůžeme najít. Když se obnovilo spojení, očití svědci nám tuto informaci mohli sdělit, ale pohřešované přesto stále nemůžeme najít," uvedl Dumenko a odhaduje, že v obci dosud zůstalo asi 5000 lidí. Jeho tvrzení nebylo možné nezávisle ověřit.

Mezi pohřešovanými je podle představitele samosprávy například velitel hasičů z letiště v Hostomelu, které bylo předmětem urputných bojů, nebo rodina místního lékaře. Ruské jednotky z oblasti odtáhly 2. dubna, kdy se veškeré ruské síly přeorientovaly na nový oficiální cíl, kterým je ovládnutí celého Donbasu.

Odcházející ruští vojáci podle Dumenka "uklízejí důkazy po svých zvěrstvech". Zmiňuje případ, kdy u silnice byla rozstřílená auta s těly, která ovšem později zmizela. "Moje hypotéza je, že čím klidnější se okupanti v nějaké oblasti cítili, čím dále byli od frontové linie, tím pečlivěji zakrývali stopy,“ uvedl náčelník vojenské správy obce.

USA pošlou na Ukrajinu střely Javelin v ceně 100 milionů dolarů

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena v noci na dnešek schválila navýšení pomoci Ukrajině o protitankové rakety Javelin v ceně 100 milionů dolarů (2,23 miliard korun). Americký ministr zahraničí Antony Blinken to oznámil na twitteru, o podrobnostech informovala agentura AP.

Přesně tento typ vybavení si vyžádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pro boj s ruskými tanky. O zbraně si řekl ve svém úterním projevu při zasedání Rady bezpečnosti OSN a zopakoval to i ve svém nočním projevu k národu.

V sobotu Spojené státy slíbily poslat do Kyjeva laserem naváděné střely, bezpilotní prostředky, zařízení pro noční vidění, munici či opancéřovaná vozidla. USA Ukrajině poskytly od začátku ruské invaze vojenskou pomoc v celkové hodnotě přes dvě miliardy dolarů (přes 44,7 miliard korun), uvedla AP.

