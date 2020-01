Kvůli ptačí chřipce asi budou sčítat drůbež i vsi kolem Štěpánova

Štěpánov nad Svratkou (Žďársko) - Ve Štěpánově nad Svratkou, kde byla v malochovu koncem minulého týdne potvrzená ptačí chřipka, neměla veterinární správa do dnešního rána hlášené jiné podezřelé případy úmrtí nebo onemocnění ptáků. ČTK to řekl ředitel Krajské veterinární správy (KVS) na Vysočině Božek Vejmelka. Úřad městyse už podle požadavku veterinární správy zajistil soupis drůbeže. Sčítat ji zřejmě budou starostové i v nejbližších vsích. ČTK to někteří z nich řekli po dnešní schůzce se zástupci veterinární správy ve Štěpánově.

Podle starostů by se sčítání drůbeže a dalších chovaných ptáků mělo týkat vesnic do tří kilometrů od Štěpánova. "My jsme to už vlastně udělali včera (v neděli)," řekl ČTK Vladislav Mitáš (za KDU-ČSL), starosta Ujčova se 460 obyvateli. Veterinární správa podle něj starosty také požádala, aby řekli lidem, jak chovy zabezpečit. Jak se starosta dověděl, důležité budou výsledky testů u drůbeže utracené v sousedství zasaženého štěpánovského chovu.

Sčítání drůbeže zajistí i Bystřice nad Pernštejnem, ale jen v části Kozlov s několika desítkami obyvatel. "Budeme dělat šetření a budeme informovat obyvatele o té situaci," uvedl bystřický místostarosta Martin Horák (nestraník). Podotkl, že by bylo špatné, kdyby se nákaza šířila.

Veterinární opatření se asi dotknou i obce Koroužné. Starosta se k tomu ale pro ČTK dnes nechtěl vyjadřovat.

Ve Štěpánově nad Svratkou se 700 obyvateli ani v jeho blízkém okolí nejsou podle veterinární správy komerční chovy drůbeže. "V ohnisku děláme soustavný dozor," řekl ČTK Vejmelka dnes ráno. Nařízení mimořádných veterinárních opatření pro tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deset kilometrů by podle něj mělo být zveřejněné během dneška.

O potvrzení nákazy vysoce patogenního subtypu H5N8, který je pro ptáky smrtelný, informovala Státní veterinární správa (SVS) v sobotu. V postiženém malém chovu bylo 12 slepic a tři kachny. Šest slepic uhynulo a zbylá zvířata utratili veterináři na místě v sobotu dopoledne. Utratili i 12 slepic ve dvou chovech v sousedství. Na výsledky rozborů u této utracené drůbeže podle Vejmelky zatím veterinární správa čeká.

Zástupci úřadu ve Štěpánově nad Svratkou obcházeli kvůli soupisu drůbeže v neděli dopoledne domácnosti dům od domu. Jak dnes řekla starostka Šárka Kunčíková (za ODS), chovatelů bylo zjištěno 107. Ohlásili 1111 kusů drůbeže, 196 holubů, 45 okrasných ptáků a 18 kusů koroptví, bažantů a podobně. V součtu jde o 1370 kusů.