Kvůli průvodu Prague Pride bude omezen provoz v centru Prahy

Praha - Kvůli průvodu festivalu Prague Pride bude v sobotu omezen provoz v centru Prahy. Omezení se dotknou řidičů i cestujících v městské hromadné dopravě. Oznámil to dnes mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Devátý ročník Prague Pride, který přibližuje život leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT), letos připomene počátky aktivismu této komunity. Přehlídka začala v pondělí tradičně koncertem a vyvrcholí právě sobotním karnevalovým pochodem centrem metropole.

Průvod vyrazí v sobotu asi ve 12:30 z Václavského náměstí ulicí Na Příkopě, přes náměstí Republiky, Revoluční ulicí, Řásnovkou a Klášterskou ulicí na Dvořákovo nábřeží a pak přes náměstí Curieových a Čechův most na nábřeží Edvarda Beneše. "Komunikace na trase průvodu budou postupně uzavírány," sdělil Hofman. Předpokládá se účast několika desítek tisíc lidí, doplnil.

Na trase průvodu bude omezen i provoz tramvají a autobusů MHD. Dotkne se to zhruba mezi 13:15 a 14:45 linek vedoucích přes náměstí Republiky, ulice Revoluční a Na Františku a Čechův most. Tramvajové linky 6, 8, 15, 26 a 41 budou v úseku mezi Masarykovým nádražím, respektive Florencí, a Strossmayerovým náměstím vedeny odklonem přes zastávky Těšnov, Štvanice a Vltavská. Linka 17 povede v úseku Staroměstská - Čechův most přes zastávku Malostranská.

Provoz autobusové linky 194 bude dočasně zcela přerušen a linka 207 povede v úseku Florenc - Staroměstská odklonem. Podrobné informace najdou lidé na webu pražského Dopravního podniku.