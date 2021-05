Kvůli protestu Poláků je na Liberecku uzavřený přechod u Hrádku n. N.

Praha - Česká policie uzavřela kvůli polskému protestu na podporu těžby v hnědouhelném dolu Turów ve 14:15 vjezd do Polska ze silnice 35 u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Protest by měl trvat minimálně do 18:00, kolona vozidel pomalu jezdí v Polsku mezi kruhovými objezdy v Kopačově (Kopaczowě) a Sieniawce nedaleko hranic. Provoz na hranici z české strany je zatím plynulý, bez velkých front, řekla před 16:00 ČTK mluvčí policie Ivana Baláková.

Podle ní se nepotvrdily informace, že by blokáda měla zasáhnout i další hraniční přechody v regionu, pro auta či pěší. Policie dříve upozorňovala, že se protest možná rozšíří i na hraniční přechod Habartice-Zavidów nedaleko Frýdlantu na Liberecku, kde průjezdu aut po silnici 13 by měli bránit přecházející lidé. I tam je ale klid.

Velké komplikace v dopravě nejsou ani u Hrádku nad Nisou. Několik kamionů stojí před kruhovým objezdem v Kopačově, další auta tam ale čeští policisté nepouští. Řidičům osobních aut doporučují, aby využili starý hraniční přechod v Hrádku na německou Žitavu. Kamiony tudy ale nemohou, k cestě do Polska nebo Německa tak musejí využít hraniční přechody přes Harrachov na Jablonecku nebo Rumburk na Děčínsku.

Důvodem protestu svolaného organizací Ruce pryč od Turówa je fakt, že soud EU nařídil uzavření dolu Turów jako předběžné opatření do vydání verdiktu, kterým má rozhodnout o české žalobě. Podobný protest se uskutečnil u hranic i 22. března. Také tehdy desítky polských aut tehdy projížděly nepřetržitě mezi kruhovými objezdy na polské straně. Bránily tím vjezdu na polskou silnici 332, jež navazuje na českou I/35, kterou k cestě do Polska a sousedního Německa využívají stovky řidičů, zejména kamionů.

"Já rozumím tomu, že se horníci, hornické odbory, část obyvatel Bogatyně rozhodli tímto způsobem vyjádřit, že zůstali sami v tom problému. Přestože jim rozumím, tak česká strana není ta, která je za současnou situaci zodpovědná. Kdyby se jednalo o český důl a polskou vodu, tak pevně věřím, že mí kolegové na druhé straně hranice by dělali úplně to stejné co dělám já, tedy hájili zájmy svých občanů," řekl k blokádě ČTK liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), který dnes vyrazil do Polska, aby se s demonstranty setkal.

Důl Turów v polském příhraničí nedaleko Hrádku nad Nisou zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, obojí vlastní společnost PGE. České úřady se na unijní justici obrátily letos v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Varšava to odmítá a nedávno schválila prodloužení provozu dolu do roku 2044. Důl zavřít nechce. Polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že uzavření dolu a elektrárny by ohrozilo energetickou bezpečnost Polska a připravilo o práci 5000 lidí.

Morawiecki po pondělním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Bruselu uvedl, že dohoda je blízko. "Ve výsledku této dohody ČR souhlasila, že stáhne žalobu podanou k Soudnímu dvoru EU. Tato dohoda počítá především s dlouhodobými projekty s účastí polské strany ve výši do 45 milionů eur (asi 1,1 miliardy Kč), se spolufinancováním těchto projektů polskou stranou," řekl polský premiér podle agentury PAP. Babiš to dnes odmítl. "Žádnou žalobu stahovat nebudeme ... nic takového nebude, to vylučuji," prohlásil. Na tahu je podle něj polská strana s návrhem řešení.

Česká republika nestáhne žalobu na Polsko, kterou podala k Soudnímu dvoru EU kvůli rozšíření hnědouhelného dolu Turów. Novinářům v Bruselu to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Polsko ale podle něj poprvé uznalo námitky Prahy a chce dohodu. Polský premiér Mateusz Morawiecki po pondělním jednáním se svým českým protějškem podle agentury PAP prohlásil, že Česko žalobu stáhne. Kvůli protestu Poláků je na Liberecku uzavřený přechod u Hrádku n. N.

Unijní soud minulý týden v pátek nařídil, aby Polsko těžbu v dole Turów okamžitě zastavilo, a to až do doby, než se o sporu rozhodne. Morawiecki v pondělí řekl, že se Polsko verdiktu nepodřídí.

"Žádnou žalobu stahovat nebudeme... Nic takového nebude, to vylučuji," prohlásil Babiš. Na tahu je nyní podle něj polská strana, aby navrhla možné řešení. Obě země by mohly uzavřít případnou mezivládní dohodu, ve hře jsou i finanční kompenzace, uvedl premiér. Česko ale ani v rámci možných jednání nebude žalobu stahovat, dodal.

Morawiecki ale po jednání s Babišem v Bruselu tvrdil, že dohoda je blízko. "Ve výsledku této dohody ČR souhlasila, že stáhne žalobu podanou k Soudnímu dvoru EU. Tato dohoda počítá především s dlouhodobými projekty s účastí polské strany ve výši do 45 milionů eur (asi 1,1 miliardy Kč), se spolufinancováním těchto projektů polskou stranou," řekl polský premiér podle agentury PAP.

Mluvčí polské vlády dnes na twitteru uvedl, že žaloba bude stažena po podpisu dohody. Babiš ale prohlásil, že Česko neplánuje žalobu stahovat vůbec. Český premiér uvedl, že nic ohledně dohody polskému kolegovi v Bruselu nesliboval, pouze vyslechl jeho argumenty a dál se s ním o tématu nechtěl bavit.

Podle šéfa české vlády je pozitivní, že Varšava poprvé od roku 2016, kdy Česko vzneslo námitky proti vlivu hnědouhelného dolu Turów na životní prostředí, vůbec souhlasila s převzetím části nákladů. "Je to o vodě pro naše občany, kdy my musíme investovat velké částky, aby byla pro naše lidi dostupná. Konečně to polská strana akceptuje," řekl Babiš. Návrh k jednání expertů podle něj obsahuje i konkrétní datum, kdy by mohl důl ukončit činnost.

Morawiecki upřesnil, že peníze na spolufinancování půjdou ze státního rozpočtu, od samospráv a také od společnosti PGE, která je vlastníkem dolu Turów a blízké elektrárny. Obě strany se podle polského premiéra dohodly také na vytvoření komise expertů, která bude zkoumat vliv těžby na životní prostředí. PGE dokončí investice, které mají zabránit mizení vody a pronikání prachu na českou stranu.

"Důl a elektrárna dnes pracují a budou pracovat, ale záleží nám také na tom, abychom tento spor s Českou republikou smírně dovedli do zdárného konce," zdůraznil Morawiecki.

Člen polské vlády Artur Soboń, který se jednání zúčastnil, v polském rozhlase upozornil, že až po podpisu smlouvy bude možné hovořit o tom, že se obě strany dohodly.

"Jednání jsme včera (v pondělí - pozn. ČTK) uzavřeli tím, že směřujeme k bilaterální smlouvě. Tuto mezivládní dohodu v příštích dnech připraví česká strana a návrh dohody předloží polské straně. Až po jejím podpisu bude možné říct, že jsme se dohodli," řekl podle televize TVN 24. Dodal, že dnes se podařilo stanovit zaměření a rámec dohody, kterou připraví česká strana.

České úřady se na unijní soud v únoru obrátily s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Varšava to odmítá a nedávno schválila prodloužení provozu dolu až do roku 2044.

Greenpeace: Stažení žaloby kvůli Turówu by bylo velkou porážkou Česka Případné stažení žaloby na Polsko kvůli dolu Turów by podle ekologické organizace Greenpeace ČR bylo velkou porážkou České republiky. Uvedla to v dnešní tiskové zprávě. Upozornila na tweet kanceláře polského premiéra Mateusze Morawieckého, podle kterého dohoda mezi zeměmi předpokládá dlouhodobé projekty, do nichž by polská strana měla investovat 45 milionů eur (zhruba 1,15 miliardy korun). Podle Nikol Krejčové z Greenpeace Polsko vždy odmítalo přistoupit na české požadavky a není důvod věřit, že by nyní postoj změnilo. "Stažení žaloby by tak znamenalo porážku v očích českých občanů a především místních lidí, kteří ztrácejí vodu kvůli těžbě a kteří čelí každodennímu hluku a prachu z přibližujícího se dolu," poznamenala. Znamenalo by to podle ní také porážku v Polsku, které kauzu komunikuje jako českou svévoli. "A za třetí by to znamenalo prohru i u ostatních států EU, u Evropské komise, Evropského parlamentu, Soudu Evropské unie a evropských úřadů, z nichž by tento nelogický a absurdní krok nikdo nepochopil," dodala.

Podle Půty jen finanční kompenzace ze strany Polska nestačí

Jen finanční kompenzace ze strany Polska ohledně hnědouhelného dolu Turów podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) nestačí. Pro rozšíření dolu, který se nachází v polském příhraničí nedaleko Hrádku nad Nisou, se znovu musí podle něj uskutečnit i proces povolování těžby. Půta to uvedl v prohlášení zaslaném dnes ČTK.

Podle Půty se základní rámec vzájemné dohody, kdy by Česko mohla stáhnout žalobu, projednával i na pondělním jednání s polským maršálkem Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylskym. "Obě strany se včera (v pondělí) jasně dohodly na tom, že bude uzavřena platná mezinárodní bilaterální smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou, která bude obsahovat všechny zásadní požadavky, které navrhl Liberecký kraj již letos v únoru. Požadavek na finanční kompenzace je jenom jedním z požadavků. Dalším zásadním požadavkem je, že se znovu musí uskutečnit proces povolování těžby jako takové dle platné evropské legislativy," uvedl Půta v prohlášení zaslaném ČTK. "I přes rozdílná vyjádření premiérů obou zemí pevně věřím, že obě strany budou mít dostatek vůle k dohodě, protože ji potřebuje celý region na české i polské straně." dodal.

Jako podmínku povolení další těžby si Liberecký kraj klade zajištění náhradních zdrojů pitné vody, vybudování ochranného valu a také každoroční vyhodnocování vlivu těžby.