Kvůli předsednictví ČR v EU bude cestovat 80.000 lidí, kritický bude červenec

Praha - Kvůli předsednictví Česka v Radě EU by mělo mezi Prahou a Bruselem cestovat celkem asi 80.000 lidí. Kritické bude zejména období od 6. do 21. července, kdy by se mezi oběma městy mělo pohybovat přes 6000 lidí, čemuž ovšem dostatečně neodpovídají kapacity leteckých linek. Vláda proto jedná s dopravci o možném posílení spojení. Variantou mohou být i lety s přestupem. Vyplývá to z informací oddělení ministra pro evropské záležitosti a prodejců letenek.

Přesné počty lidí, kteří budou cestovat na trase Praha-Brusel kvůli předsednictví, budou podle mluvčího ministra pro evropské záležitosti Marka Zemana proměnné v čase. "Nicméně jako obzvlášť inkriminované se pro lety do Prahy očekávají období od 6. do 21. července, 29. až 31. srpna, celé září, 11. až 26. října, 6. až 10. a 28. až 30. listopadu a 6. až 9. prosince," vyjmenoval.

Problematický může být v této souvislosti zejména první termín. V červenci totiž vláda očekává na trase kolem 6000 lidí. Na hlavní bruselské letiště Zaventem ovšem bude z Prahy během tohoto období pouze šest letů týdně v obou směrech od Brussels Airlines. Dopravce na lince nyní používá letadlo Airbus A319 s kapacitou 135 míst, dohromady by tak na obousměrné lety v tomto období mělo být k dispozici kolem 3800 míst. Podle pražského letiště sice aerolinky přislíbily vypravovat pro vybrané dny větší Airbus A320, ten však kapacity v souhrnu navýší pouze o několik stovek míst.

Stát proto jedná s belgickými aerolinkami o možném posílení spojení. "Uvědomujeme si však složitou situaci na straně dopravců, nicméně stále hledáme možnosti," podotkl Zeman. Letiště Praha v této souvislosti připomnělo, že navýšení spojů je během sezony velmi komplikované, protože dopravci mají všechny lety naplánované dlouho dopředu, a běžně tak nemají k dispozici volná letadla.

Část členů pracovních a ministerských delegací zapojených do předsednictví tak zřejmě budou muset využívat i alternativní spojení z Prahy na regionální letiště v Charleroi, které je však od Bruselu vzdáleno skoro 70 kilometrů. Nízkonákladový dopravce Ryanair na toto letiště létá z Prahy jednou denně s Boeingem 737 s kapacitou pro 189 cestujících. Celkově by tak měl pro toto období nabídnou pro oba směry dohromady kolem 6000 míst.

Část kapacity ovšem zaplní i ostatní cestující. "Zájem o letenky do Bruselu je v tomto období značný," uvedl šéf letenkového portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Připomněl, že další varianty tak budou i lety s přestupem. Poptávané jsou proto podle Trejbala v tomto období i spoje přes Varšavu, Frankfurt, Mnichov nebo Amsterdam.

Od podzimu by se situace na trase Praha-Brusel už měla zlepšit, Brussels Airlines by totiž na trase měly létat ve větším počtu spojů.

Vláda v minulých týdnech jednala o možném obnovení letů s ČSA. Podle serveru Aktuálně.cz však k dohodě strany nedospěly. Majitel společnosti Smartwings, která je mateřskou firmou ČSA, Jiří Šimáně sdělil serveru, že pro ČSA není výhodné obnovení pravidelných linek do Bruselu a pro vládu zase není schůdné objednání nepravidelných letů.

Součástí delegací, které budou během během předsednictví Česka v Radě EU muset cestovat mezi Prahou a Bruselem, budou zejména členové pracovních skupin, političtí představitelé, zástupci institucí a agentur EU, zástupci českých, belgických i evropských médií či soukromých firem.