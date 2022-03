Kvůli pomoci uprchlíkům bude platit nouzový stav, přišlo zatím 20.000 lidí

Praha - Vláda dnes kvůli efektivnější péči o uprchlíky z Ukrajiny napadené ruskou armádou vyhlásila nouzový stav. Platit bude od pátku 30 dní. Poté kabinet zhodnotí, zda je potřeba i nadále. Do Česka dorazilo zatím asi 20.000 lidí z Ukrajiny a migrace bude dál sílit. Premiér Petr Fiala (ODS) ve Sněmovně řekl, že vláda chystá legislativu pro snazší přístup Ukrajinců na pracovní trh. Postupně se ve všech krajích otevírají asistenční centra pro pomoc uprchlíkům. České humanitární organizace už ve sbírkách na pomoc Ukrajině vybraly přes miliardu korun. Senát chce kvůli agresi vůči Ukrajině zabránit občanům a firmám Ruska i Běloruska v získávání dotací a zakázek v Česku.

Nouzový stav už byl v Česku v posledních dvou letech opakovaně vyhlášen kvůli pandemii nemoci covid-19. Nyní ale podle premiéra Fialy nebude mít žádný dopad na české občany. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl na twitteru, že nouzový stav především umožní krajům lépe zapojit všechny lidské i materiální zdroje do pomoci uprchlíkům. Na cizinecké policii se od začátku ruské invaze do pondělí zaregistrovalo 13.977 uprchlíků z Ukrajiny. Ministerstvo vnitra do dnešního rána vydalo 6449 speciálních dlouhodobých víz pro Ukrajince zasažené válečným konfliktem.

"Cílovou zemí jsme a budeme," uvedl k ukrajinským uprchlíkům Fiala. Kabinet chce umožnit Ukrajincům volný přístup na trh práce bez pracovního povolení. Předlohu chce schválit ve stavu legislativní nouze. Ministerstvo školství chce zase představit systém zaměstnávání ukrajinských učitelů a zajistit, aby děti uprchlíků mohly chodit do školy a jejich rodiče mohli v Česku co nejdřív začít pracovat. Novinářům to dnes řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Poslanci opozičního hnutí ANO podpoří přesun 1,8 miliardy korun na pomoc uprchlíkům a Ukrajině, který navrhne při pátečním druhém čtení státního rozpočtu na letošní rok ve Sněmovně ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Dnes to médiím řekla předsedkyně poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová. Vláda dnes i v souvislosti s útokem Ruska na Ukrajinu rozhodla o navýšení rozpočtu ministerstva obrany o miliardu korun. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) budou peníze využity na nákup ručních zbraní.

Do Polska dnes odjede další vlak Českých drah (ČD) pro převoz lidí prchajících před boji na Ukrajině. Využívat ho budou polské dráhy na svém území. Od pátku je to čtvrtý humanitární vlak ČD. Stát chce kroky dopravců při humanitární pomoci koordinovat. Dopravci například budou spolupracovat s krajskými asistenčními centry, tzv. hotspoty, kterým budou dávat informace o počtu a podmínkách uprchlíků.

Hotspoty vznikají ve všech krajích. Uprchlíci v nich zařídí všechny nezbytné úkony od registrace po zdravotní prohlídku, případně nasměrování na pracovní trh. Všechny pobočky úřadu práce v Česku také zřídí speciální přepážku pro lidi z Ukrajiny. Pracovníci tam lidem poradí s případným vyřízením dávek i hledáním volných míst. Tuzemské firmy mají pro prchající Ukrajince a Ukrajinky místa zejména na nekvalifikovaných pozicích. Zájem mají o uklízečky, pomocné síly v kuchyni či doplňovače zboží v obchodech, shodly se personální agentury oslovené ČTK.

Vedle státu pomáhají Ukrajině i humanitární organizace. Ve sbírkách pro Ukrajinu shromáždily více než miliardu korun a peníze dál přibývají. Dosavadním rekordem jednorázových sbírek v Česku zatím bylo 1,3 miliardy po loňském tornádu na jižní Moravě. Zhruba 316 milionů už lidé poslali také na sbírku ukrajinského velvyslanectví v Praze, jejímž cílem je podpora ukrajinské armády.

Ministerstvo zdravotnictví dnes varovalo před individuálním dovozem léků na Ukrajinu kvůli podmínkám skladování, které je mohou znehodnotit. Chce je nakoupit a poslat hromadně. Vláda dnes také rozhodla, že Česko Ukrajině daruje zdravotnický materiál ze zásob české armády za 21 milionů. Kabinet schválil i další takovou pomoc civilního charakteru za 100 milionů. Vláda ještě tento týden projedná dar vojenského materiálu od českých zbrojních firem.

Vůči Rusku a také Bělorusku, které ruskou invazi podporuje, naopak Česko přijímá omezení. Například školy od tohoto týdne nemohou podle pokynu ministerstva školství platit stáže či studijní pobyty v Rusku z evropských dotací. Senát chce kvůli agresi vůči Ukrajině zabránit občanům a firmám Ruska i Běloruska, aby mohli v Česku získat dotace a zakázky. Vláda dnes rovněž rozhodla o zastavení vydávání víz běloruským občanům s výjimkou humanitárních případů. Stejný krok kabinet už dříve použil vůči ruským občanům. Kabinet dnes schválil i návrh ministerstva financí na ukončení členství ČR v postsovětských bankách - Mezinárodní investiční bance a Mezinárodní bance hospodářské spolupráce.

Čeští dobrovolníci by se také možná mohli přímo zapojit do bojů proti ruským agresorům po boku Ukrajinců na základě vládní výjimky. Senát totiž podpořil novelu branného zákona. Před dalším schvalováním ji projednají senátní výbory a ústavní komise, které na to dostaly měsíc. Na Pražský hrad se už kvůli zájmu o pomoc Ukrajincům v boji obrátilo asi 300 zájemců o výjimku pro zapojení se do cizí armády, sdělil ČTK mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Na ministerstvu obrany evidují více než 100 uchazečů, další na úřad volají.

Pražský hrad v pondělí, v den 172. výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, vyjádří solidaritu s Ukrajinou. Při slavnostním střídání stráží bude vyvěšena ukrajinská vlajka a zazní její hymna. Hosté předávání státních vyznamenání budou vyzváni, aby finančně podpořili pomoc ukrajinskému lidu. Následná slavnostní recepce byla zrušena, oznámil dnes Hrad. Prezident Miloš Zeman je podle ředitele zahraničního odboru Hradu Rudolfa Jindráka z ruského prezidenta Vladimira Putina zklamaný a cítí se podvedený, řekl Jindrák v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. Šéfka poslanců ANO Schillerová po dnešním jednání se Zemanem uvedla, že prezident by uvítal tvrdší sankce vůči Rusku kvůli invazi.

Kvůli agresi Kremlu rostou obavy o dodávky strategických surovin z Ruska do Evropy. Česko má ropy a ropných produktů na více než tři měsíce, v případě výpadku dodávek ropy by tak nenastal výrazný problém. Zásob plynu má při současné spotřebě zhruba na 30 dní, ale pokud skončí mrazy i na delší dobu, řekl dnes poslancům Fiala. Dodávky však podle něj proudí v nasmlouvaném objemu a nejsou signály, že by tomu mělo být jinak.