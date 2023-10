Kvůli podezřelému balíčku byl hodinu uzavřen vestibul metra Můstek i jeho okolí

Praha - Pražská policie odpoledne kvůli nálezu podezřelého předmětu uzavřela vchod do vestibulu metra stanice Můstek uprostřed Václavského náměstí. Lidé nemohli ani do přilehlého okolí, zavřené zůstaly obchody a provozovny služeb. Přes Václavské náměstí nejezdily tramvaje ani auta. Přivolaný pyrotechnik poté zjistil, že předmět není nástražný výbušný systém, a policie tak zhruba po hodině uzávěru frekventovaného místa v centru hlavního města zrušila. ČTK to řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Oznámení o podezřelém předmětu dostali podle něj policisté okolo 15:30. Zhruba za hodinu oznámili, že přijatá opatření ruší - pyrotechnik vyloučil, že by to byla výbušnina.

Cestující nemohli využívat vestibul stanice Můstek, který ústí uprostřed Václavského náměstí, dál fungoval druhý vestibul umístěný v dolní části náměstí. Metro jezdilo bez přerušení. Tramvaje jezdily odklonem, uzavřený byl pro ně úsek mezi Lazarskou a Senovážným náměstím.

Odpoledne zasahovali na Václavském náměstí i hasiči a plynaři kvůli oznámení, že před jedním z obchodů je cítit plyn. Ještě před příjezdem hasičů bylo z obchodu evakuováno deset lidí. "Proměřili jsme několik pater objektu a nebyly naměřeny žádné hodnoty, " napsali pražští hasiči na síti X.

I minulé úterý se kvůli opuštěnému zavazadlu na Václavském náměstí zastavily tramvaje. V neděli pozdě večer museli policisté kvůli podezřelému předmětu na zhruba hodinu a půl vyklidit Staroměstské náměstí. Pyrotechnik prověřoval, zda nejde o výbušninu. Podobný případ se odpoledne stal také u nedaleké Španělské synagogy. Ve všech případech šlo o planý poplach.

Česká policie zvýšila bezpečnostní opatření především u židovských objektů a kulturních památek po útoku palestinského militantního hnutí Hamás na Izrael ze 7. října.