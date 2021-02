Kvůli počasí jsou stále problémy na tratích v okolí Prahy

Praha - Noční sněžení dnes nekomplikovalo dopravu pouze na silnicích, ale také na železnici. Nejhorší situace byla hned po ránu, ale ještě kolem 16:00 byly na webu Správy železnic přes dvě desítky spojů s více než půlhodinovým zpožděním. Podle webu Českých drah přetrvávají kvůli sněhu problémy hlavně v okolí Prahy. Vlaky tam nabírají zpoždění a některé regionální spoje musely dráhy zrušit.

Podle informací na webu drah jsou nejčastějším problémem porouchané výhybky v důsledku mrazu a sněžení, námraza na elektrickém vedení a poruchy vozidel. Kvůli silné námraze na troleji nejezdí vlaky mezi Studénkou a letištěm v Ostravě-Mošnově, kde je musely nahradit autobusy.

Kvůli počasí přetrvávají problémy také na několika středočeských tratích. Na trati z Prahy do Lysé nad Labem musely dráhy zrušit část spojů kvůli vysokému počtu souprav porouchaných vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek. Se zpožděním či odřeknutím některých osobních vlaků by měli počítat také cestující jedoucí z Prahy do Kolína, Benešova a Berouna.

Situace na železnici je už ale výrazně lepší než dnes ráno. Kvůli sněhové kalamitě nejely ráno expresy na trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Kvůli kalamitě byly odřeknuty některé vlakové spoje například na trati z Chlumce nad Cidlinou do Městce Králové. Zhruba tři desítky cestujících museli dnes dopoledne evakuovat hasiči z rychlíku do náhradního autobusu na trati u Měrovic nad Hanou na Přerovsku. Vlak jedoucí z Přerova do Brna uvízl kvůli zamrzlému trakčnímu vedení.