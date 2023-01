Kvůli pandemii covidu-19 zůstává nadále v platnosti nejvyšší stupeň varování WHO

Ženeva - Kvůli pandemii covidu-19 zůstává nadále v platnosti nejvyšší stupeň varování Světové zdravotnické organizace (WHO). Covid-19 stále představuje nebezpečnou infekční nemoc, která může výrazně poškodit zdraví a tvrdě dopadnout na zdravotní systémy jednotlivých zemí, uvedla WHO v prohlášení, které dnes zveřejnila na svém webu. Před dalšími pandemiemi dnes varovala Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC).

Krizový výbor WHO, který se věnuje pandemii, zasedal v pátek, aby dal šéfovi WHO Tedrosovi Adhanomovi Ghebreyesusovi doporučení týkající se dalšího postupu. V něm vyjádřil přesvědčení, že nákaza nadále představuje ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, což je v rámci WHO nejvyšší stupeň varování před nějakou nemocí. Někdy se o něm mluví také jako o globálním stavu nouze.

Ghebreyesus s doporučením výboru souhlasil, stojí ve zveřejněném prohlášení WHO.

Jedním z důvodů, proč nadále platí nejvyšší stupeň varování, je to, že covid-19 způsobuje vysoký počet úmrtí ve srovnání s dalšími respiračními onemocněními, i nejistota týkající se vývoje dalších variant infekce. V pátek WHO uvedla, že jen za předchozí týden ve světě registrovala 40.000 mrtvých v souvislosti s covidem-19. Skutečný počet úmrtí je přitom podle ní ještě výrazně vyšší.

IFRC v dnes zveřejněné zprávě o neštěstích v loňském roce vyjádřila přesvědčení, že svět je "nebezpečně nepřipraven" na budoucí pandemie, přestože covid-19 zabil více lidí než jakékoliv zemětřesení, sucho nebo hurikán v historii. "Příští pandemie může být za rohem. Když zkušenost s covidem-19 neurychlí kroky k přípravě, co tak dokáže učinit?" ptal se podle agentury Reuters šéf IFRC Jagan Chapagain.

Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce ve zprávě doporučila, aby země světa na své zdravotnictví dávaly o jedno procento hrubého domácího produktu více než dosud a na to globální dohromady o 15 miliard dolarů (329 miliard Kč) ročně více.