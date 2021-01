Kvůli pandemii a nepokojům čeká Bidena neobvyklá inaugurace

Washington - Demokrat Joe Biden se ve středu ujme úřadu nejmocnějšího muže na světě při slavnostním ceremoniálu, jehož podoba dozná oproti předchozím inauguracím amerických prezidentů řady změn. Tradiční událost poznamenala pandemie covidu-19, obavy z možných nepokojů ve světle nedávných výtržností v Kapitolu i oznámení odcházejícího prezidenta Donalda Trumpa, že se jako první hlava státu po 152 letech slavnostního předání moci nezúčastní.

Biden měl původně dorazit do Washingtonu v den inaugurace vlakem ze svého domovského státu Delaware, jak měl ve zvyku po 36 let, kdy tento stát zastupoval v Senátu. Kvůli obavám o bezpečnost vzhledem k nedávným nepokojům ve Washingtonu však od tohoto záměru nakonec ustoupil.

Budoucí prezident však podle tradice složí slib do rukou předsedy nejvyššího soudu v poledne místního času (18:00 SEČ), kdy mu podle ústavy začíná jeho čtyřletý mandát. Následně pronese svůj první projev jako prezident USA.

Biden a jeho viceprezidentka Kamala Harrisová po složení slibu provedou symbolickou obhlídku ozbrojených sil, která slouží jako symbol pokojného převzetí role vrchního velitele ozbrojených sil. Potom se společně se svými partnery vydají slavnostním pochodem k nedalekému Bílému domu, při němž je budou doprovázet zástupci každé ze složek americké armády a vojenský orchestr.

Později se k nim připojí bývalé hlavy státu Barack Obama, George Bush mladší a Bill Clinton a všichni společně položí věnec u hrobu neznámého vojína na národním hřbitově v Arlingtonu nedaleko Washingtonu.

Trump nedávno potvrdil, že se na oslavách Bidenovy inaugurace podílet nebude, svou přítomnost však přislíbil končící viceprezident Mike Pence.

Na slavnosti nebudou jako obvykle chybět celebrity. Zpěvačka Lady Gaga zazpívá americkou hymnu a na schodišti před Kapitolem vystoupí také zpěvačka Jennifer Lopezová.

Vzhledem k pandemii organizátoři zrušili řadu doprovodných akcí, kterými Washington obvykle při inauguracích ožívá, jako například tradiční plesy či oběd se členy Kongresu. Místo toho chystají 90minutový televizní speciál nazvaný "Oslavujeme Ameriku", který budou vysílat všechny hlavní americké televizní stanice od 20:30 místního času (čtvrtek 02:30 SEČ). Sledovat jej bude možné rovněž na internetu. Pořadem bude provázet herec Tom Hanks a vystoupí v něm například zpěváci Justin Timberlake či Jon Bon Jovi nebo zpěvačka Demi Lovatová.

Ve vysílání se znovu objeví také Biden s Harrisovou a prostor dostanou rovněž Američané, kteří stojí v první linii boje s pandemií covidu-19, tedy pracovníci ve zdravotnictví, učitelé, či lidé, kteří pomáhali se zajištěním financování pro místní protiepidemické projekty.

Událostem bude přímo ve Washingtonu přihlížet výrazně menší počet lidí oproti předchozím inauguracím. Ačkoli se normálně slavnosti zúčastní statisíce Američanů ze všech koutů země, letos je organizátoři vybídli, aby zůstali doma. Lístků na tribuny, které budou stát kolem Bidena až bude skládat přísahu, bude jen omezený počet a dostanou je především zákonodárci a další politické osobnosti.

Organizátoři místo toho vztyčí na prostranství před Kapitolem asi 191.000 amerických vlajek, které mají symbolizovat Američany, kteří nemohli do Washingtonu na inauguraci přijet.

Na místě budou platit přísná bezpečnostní opatření, na jejichž dodržování bude dohlížet až 20.000 příslušníků policejních sborů, národní gardy a Tajné služby. Ve Washingtonu totiž nadále panují obavy z dalších nepokojů po násilnostech z 6. ledna, kdy do sídla Kongresu násilně vtrhl dav příznivců prezidenta Donalda Trumpa. Při potyčkách zemřelo pět lidí. Podle Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) se příznivci odcházejícího prezidenta, který stále odmítá uznat svou prohru, chystají protestní akce zopakovat.

Ve Washingtonu budou mimo jiné před inaugurací a během ní na 48 hodin uzavřeny čtyři velké mosty přes řeku Potomac pro auta i chodce. Sociální síť Facebook ve středu zablokuje uživatelům možnost svolávat akce v blízkosti důležitých vládních budov v metropoli.

Biden však trvá na tom, aby se inaugurace odehrála na tradičním místě před Kongresem, kde se koná již od roku 1981. "Nebojím se složit přísahu venku," řekl v pondělí s tím, že má bezmeznou důvěru v Tajnou službu, která zaručuje ochranu předních ústavních činitelů.

Facebook zablokuje svolání akcí u Bílého domu v den inaugurace

Facebook zablokuje možnost svolávat na své síti akce v blízkosti důležitých vládních budov ve Washingtonu v den Bidenovy inaugurace. Provozovatel známé sociální sítě to uvedl v pátek ve zprávě na svém blogu. Dodal také, že bude všechny akce z 20. ledna související s uvedením prezidenta do úřadu kontrolovat a ty, které by porušily jeho pravidla, zruší.

Firma reaguje na události z minulé středy, kdy dav příznivců prezidenta Trumpa násilím vtrhl do washingtonského Kapitolu poté, co se v předchozích týdnech stupňovaly násilné výroky a výzvy k akci na sociálních sítích. Před ozbrojenými protesty ve dnech těsně před inaugurací varoval i Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Facebook oznámil ještě některá další omezení. Pokud zaznamená "signály typu opakovaného porušení našich zásad" uživateli takového účtu zablokuje možnost vkládat živá videa, vytvářet události nebo být správcem stránky či skupiny.

Otázka zodpovědnosti technologických gigantů za obsah zveřejňovaný na jejich platformách je v současnosti diskutované téma. Twitter, Instagram a Facebook v minulých dnech zablokovaly účty amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterého viní z vyprovokování svých příznivců k útoku na sídlo amerického Kongresu z minulé středy.