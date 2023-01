Kvůli otřesu, při němž na Karvinsku ve čtvrtek zemřel horník, se zranilo 16 lidí

Záchranáři nakládají do vrtulníku horníka zraněného při otřesu v uhelném dole ČSM-Jih společnosti OKD ve Stonavě na Karvinsku,12. ledna 2023.

Záchranáři nakládají do vrtulníku horníka zraněného při otřesu v uhelném dole ČSM-Jih společnosti OKD ve Stonavě na Karvinsku,12. ledna 2023. ČTK/Pryček Vladimír

Stonava (Karvinsko) - Při otřesu v černouhelném Dole ČSM-Jih společnosti OKD ve Stonavě na Karvinsku, při němž ve čtvrtek zemřel jeden horník, utrpělo zranění celkem 16 lidí. Většina zraněných byla ještě ve čtvrtek propuštěna do domácí péče, šlo o lehčí zranění. ČTK to dnes řekla mluvčí OKD Naďa Chattová. Záchranáři ve čtvrtek zraněné rozváželi do několika nemocnic v Karviné, Havířově i Ostravě, a tak se počty zraněných upřesňovaly až dnes.

Fotogalerie

Většinu zraněných rozvezly sanitky, jednoho transportoval do Fakultní nemocnice v Ostravě (FNO) vrtulník. "Pacient je mimo ohrožení ve stabilizovaném stavu. Dnes je dokonce plánovaný jeho překlad z jednotky intenzivní péče na standardní oddělení," řekla mluvčí FNO Petra Petlachová.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl ve čtvrtek uvedl, že všichni zranění, které ošetřovali, byli při vědomí. Mezi zraněními převažovala poranění páteře a končetin. Chattová řekla, že neštěstí se stalo v hloubce zhruba 1100 metrů pod povrchem. Mrtvým horníkem je zaměstnanec české národnosti.

"V tuto chvíli na místě fárají báňští inspektoři. Vyšetřování potrvá v řádech dnů, nebo spíše týdnů. Na pracovišti, kde nastal otřes, se v danou chvíli netěžilo, aktuálně tam probíhaly přípravné práce na likvidaci porubu (dobývacího prostoru)," řekla Chattová. Dodala, že na jiných místech dolu se normálně těží.

"Příčinu smrtelného úrazu bude šetřit komise složená ze zástupců Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Policie ČR, vedení OKD a zástupců odborové organizace," uvedla Chattová.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale těžbu ve většině dolů ukončilo, protože se dlouhodobě nevyplácela. Firma těží už jen v Dole ČSM. V OKD pracuje včetně dodavatelských zaměstnanců přibližně 3300 lidí. Vlastníkem firmy je prostřednictvím společnosti Prisko stát.

V loňském roce se v OKD staly dva smrtelné úrazy, v předchozích třech letech tam nezemřel nikdo. Ještě před 20 lety ale v dolech OKD umíralo ročně okolo deseti lidí. Klesající počet smrtelných úrazů je důsledkem poklesu těžby a počtu horníků v dolech, ale i zdokonalující se prevence a bezpečnostních opatření. Například otřesům v dolech, které životy horníků pod zemí ohrožují, ale podle odborníků úplně zabránit nelze. Rizika tak s sebou hornické povolání nese stále.