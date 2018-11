Praha - Kvůli opravě trati nepojedou v Praze v ulicích Národní a Lazarská od čtvrtka 8. listopadu od 04:30 do pondělí 19. listopadu do 04:30 tramvaje. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnil dopravní podnik (DPP) na svých stránkách. Řada linek změní své trasy a zavedeny budou rovněž čtyři nové. Zřízeny budou nové zastávky Malostranská na nábřeží Edvarda Beneše směrem Čechův most a pro noční linky Malostranská v Letenské ulici u křižovatky s ulicí Klárov.

Linka číslo 2 pojede ze Sídliště Petřiny na Malostranskou a dále k Právnické fakultě a opět přes Malostranskou zpět na Sídliště Petřiny. Linka číslo 9 a 22 budou zrušeny a všechny spoje tramvaje číslo 16 pojedou v trase Lehovec - Sídliště Řepy. Linky číslo 18 a 93 v úseku Albertov - Národní divadlo pojedou přes zastávky Výtoň, Palackého náměstí a Jiráskovo náměstí.

Linky číslo 23 a 97 budou v úseku Karlovo náměstí - Malostranská odkloněny přes zastávky Palackého náměstí, Jiráskovo náměstí, Národní divadlo a Staroměstská. Historická linka 41 pojede přes Karlovo a Palackého náměstí a dále k Národnímu divadlu a na Staroměstskou.

Noční tramvaj číslo 98 pojede mezi Lazarskou a Andělem přes Karlovo a Palackého náměstí do Zborovské. Linka číslo 99 pojede z Palackého náměstí k Národnímu divadlu a přes Staroměstskou a Malostranskou až na Malostranské náměstí.

Podnik pro cestující v souvislosti s výlukou vydá informační letáky, rozmístí 18 infotabulí a první dva dny budou v ulicích informátoři DPP.

Výluka navazuje na opravy trati na křižovatce ulic Lazarská a Spálená, kdy nejezdí od pondělí 29. října do 8. listopadu tramvaje v části Spálené navazující na Karlovo náměstí.