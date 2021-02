Kvůli online výuce mají děti snazší přístup k pornografii na internetu

Praha - Kvůli online výuce mají děti snazší přístup ke sledování pornografie na internetu. V této době, kdy děti nemají ani zájmové kroužky a mají omezenou možnost se sdružovat, mohou děti na internetu také častěji komunikovat s lidmi, které nikdy osobně neviděly. Mohou se tak stát obětí agresorů. Před riziky dlouhodobé online výuky v tiskové zprávě varovaly sexuoložky Petra Sejbalová a Jana Martincová. Podle nich by rodiče měli děti poučit, jak se v rizikových situacích zachovat. Pomáhá také včasná sexuální výchova. Děti, které mají dostatečnou sexuální výchovu v rodině nebo ve škole, méně často sledují pornografii na internetu.

Lékařky loni udělaly průzkum mezi českou mládeží ve věku 13 až 20 let, z kterého vyplynulo, že děti čerpají informace k sexuální výchově nejčastěji z internetu, a to buď samy, nebo prostřednictvím spolužáků. Část z nich se na pornografická videa náhodou dostala už v šesti letech. Čím dřív přitom do kontaktu s pornografií přijdou, tím spíše se mohou stát oběťmi agresorů v kyberprostoru.

Do škol nyní chodí jen děti z mateřských a speciálních škol a dále žáci prvních a druhých tříd základních škol. Ostatní mají kvůli epidemii povinnou výuku na dálku, která často vyžaduje připojení na internet.

Podle lékařek nemusí agresoři oslovovat děti pouze prostřednictvím sociálních sítí, ale i na webech určených právě dětem, a to i těm předškolním. "Situaci bohužel nenahrává ani dlouhodobá online výuka, která je doslova otevřenými dveřmi pro lovce obětí se sexuálním podtextem. V této době, kdy nejsou žádné zájmové kroužky a je omezená možnost sdružovat se, děti daleko více tráví čas na internetu, kde komunikují nejen s kamarády, ale také s lidmi, které nikdy osobně neviděly," uvedla Sejbalová, která je primářkou Sexuologického oddělení Fakultní nemocnice Brno.

Rodiče by měli dětem vysvětlit, co mají dělat v případě, že je osloví někdo cizí nebo někdo, kdo po nich bude žádat nestandardní věci. Na rizika spojená s internetem by měli rodiče děti upozornit už kolem osmého roku věku. Podle lékařek je důležitá také pozdější kvalitní sexuální výchova v rodině. Průzkum totiž podle lékařek prokázal, že sexuální výchova je významnou prevencí před online manipulátory a agresory i nevhodným obsahem na internetu. "Skutečnost, že rodič a škola mají obrovský potenciál předejít rizikovému jednání průzkum jednoznačně potvrdil. Děti vzdělané doma a ve škole jsou méně často obětí sexuálních lovců na síti a lépe si s nimi umí poradit," uvedla Martincová, která je zároveň autorkou knih sexuální výchovy.

Z výzkumu vyplynulo, že asi 64 procent dospívajících, kteří čerpali informace o sexu od kamarádů, spolužáků či z internetu, se někdy dívalo na porno. Přitom ve skupině dospívajících, kteří měli sexuální výchovu z domova, navštívila porno jen asi jedna třetina. U mládeže, která získala informace ve škole, byla na pornostránkách asi čtvrtina. Podle lékařek ale jen 15 procent mladých označilo za nejvýznamnější zdroj sexuální výchovy rodinu.