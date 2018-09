Zápis do prvních tříd, škola, třída - ilustrační foto

Praha - Kvůli ochraně osobních údajů podle nového evropského nařízení, známého pod zkratkou GDPR, zavádí některé pražské školy a školky zbytečná opatření. Někde například zmizely podepsané výkresy dětí z nástěnky, vyplývá ze zjištění ČTK. Podle ministerstva školství a Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) to není nutné.

Školy na začátku školního roku vyzvaly rodiče, aby podepsali, zda souhlasí se zpracováním osobních údajů svého dítěte ve škole podle nového evropského nařízení. V některých zařízeních ředitelky či ředitelé rodiče seznámili s novými postupy, která podle nich s GDPR souvisí. Podle informací ČTK tak rodičům například oznámili, že kvůli ochraně osobních údajů nemohou na nástěnku umístit podepsané výkresy dětí nebo že musí odstranit ze školky volně ležící sešit, do kterého se zapisovaly omluvenky a různé vzkazy.

Podle náměstkyně ministra školství Dany Prudíkové v těchto případech školy jednají zbytečně přísně. "Výkresy dětí mohou být vystavovány na nástěnkách, mohou být podepsány, ideálně křestním jménem a určením třídy a skupiny," napsala na dotaz ČTK. Důvod nevidí ani ke zrušení sešitu na omluvenky ve školce, pokud k němu mají přístup jen pedagogové a rodiče a škola se s nimi na tom dohodne. Případně podle ní může školka místo sešitu umístit v budově například uzamčenou schránku na vzkazy od rodičů.

Prudíková připomněla, že školy mohou při zajišťování ochrany osobních dat využít návod, který pro ně na webu připravilo ministerstvo školství. Podle mluvčího ÚOOÚ Tomáše Patáka metodiky ministerstva uplatňují školy hojně, a to zejména při tvorbě různých formulářů či postupů při školních aktivitách. Také podle něj jsou ale některá opatření škol zbytečná.

"Pochopitelně není důvod neumístit na nástěnku výkresy žáků, stejně tak na školním výletě není důvod k omezování jmenování žáků celým jménem či rušení sešitu absencí v mateřské školce, kam mají přístup výhradně učitelé, rodiče či jimi pověřené osoby, které mají děti vyzvedávat," uvedl Paták. ÚOOÚ podle něj "rozhodně nehodlá" rozšířit dosavadní povinnosti u běžných činností, jako je fotografování, tvorba nástěnek nebo podepisování výkresů.

Prudíková a Paták se shodli, že škola může pořizovat i běžné fotografie dětí při školních aktivitách a vystavovat je na webu, pokud je neoznačí jmény. Podle zjištění ČTK to některé pražské základní školy odmítají, protože je to podle nich v rozporu s GDPR.

Podle ministerstva i ÚOOÚ by se v tomto případě měl klást důraz na ochranu dětí a přání rodičů. "Například patrně žádný žák i jeho rodič by nechtěl, aby byla uveřejněna fotografie, která by studenta zachytila v nelichotivé situaci či póze," řekl Paták. Škola tak může fotky na externích webech sdílet, pokud s rodiče podepíšou, že s tím souhlasí, dodala náměstkyně.

Evropské nařízení o ochraně osobních dat vstoupilo v účinnost 25. května. Všichni správci a zpracovatelé údajů podle něj mají povinnost prokazovat, jak chrání data. I školy proto musí mít pověřence, který má kontrolovat ochranu dat, a nahlásit ho ÚOOÚ.

Školy se na zavedení evropského nařízení začaly připravovat zhruba loni na podzim. Musely provést audit ochrany osobních údajů, který se týkal i smluv, jež tato data obsahují. Jde třeba o smlouvy s poskytovateli informačních technologií či čipových karet ke vstupu do škol. Potom zařízení začala školit zaměstnance a vytvářet nové formuláře, ve kterých rodiče informují o ochraně osobních dat podle nařízení GDPR.