Kvůli očekávanému sněžení uzavřou silničáři cestu na Harrachov

Liberec - Silničáři v Libereckém kraji od úterních 05:00 preventivně uzavřou pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny frekventovanou silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Meteorologové očekávají sněžení provázené silným větrem, v horách se tak mohou tvořit sněhové jazyky a závěje. Autobusy a osobní vozy úsekem projedou. Uzavírka potrvá do odvolání, sdělil dnes ČTK Eduard Bark, provozní technik společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti.

Silnice do Polska přes Harrachov se v posledních letech při silnějším sněžení pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá. K zablokování provozu na tomto úseku stačí jediný kamion uvízlý v kopci. "Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu," doplnil Bark. K cestě do Polska doporučuje řidičům nákladních aut trasu po silnici I/35 přes hraniční přechod v Hrádku nad Nisou.

Pro kamiony nad šest tun je stále uzavřená také silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku do Raspenavy na Liberecku. Zákaz tam platí od středy 6. ledna do odvolání. Důvodem je zledovatělý povrch silnice po předchozím sněžení a obava ze zablokování jedné ze dvou přístupových cest do Frýdlantského výběžku. Silnice se jen pluhuje a jako posyp tam mohou silničáři použít jenom písek nebo drť. Kamiony se do Raspenavy, Hejnic či Lázní Libverda dostanou po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky a je bez problémů sjízdná.

Liberecký kraj se dnes probudil do mrazivého rána, teploty klesly až k minus deseti stupňům. Na Jizerce v Jizerských horách naměřili minus 18,5 stupně. Hlavní tahy v kraji jsou většinou holé a po chemickém ošetření vlhké, silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost. Při tak nízkých teplotách ztrácí sůl účinnost a vozovky mohou klouzat. Velmi opatrní by měli být motoristé na mostech. Na silnicích nižších tříd, hlavně v horách, leží ujetá vrstva zledovatělého sněhu. Bez zimní výbavy by tam řidiči neměli vyjíždět.

ivc kš