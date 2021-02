Kvůli novým mutacím covidu bude podle věců zřejmě nutné přeočkovat

Praha - Kvůli novým mutacím bude podle vědců z iniciativy Sníh zřejmě nutné lidi přeočkovávat vakcínami, které budou účinné i na další mutace covidu-19. Imunolog Zdeněk Hel dnes na tiskové konferenci iniciativy vědců Sníh uvedl, že výrobci už na nich pracují. Britská mutace se podle něj vyskytuje v některých regionech v desítkách procent a převáží v řádu dní až týdnů, jihoafrická zatím v Česku zachycena nebyla.

Podle Hela je pravděpodobné, že do Česka jihoafrická mutace, kterou už odhalili například v Tyrolsku, také dorazí. V takovém případě by mohlo pomoci omezení cestování mezi regiony. Podle Hela je riziková tím, že protilátky po prodělání jsou asi desetkrát až třicetkrát nižší a po očkování zhruba šestkrát až osmkrát. "Dá se očekávat, že bude docházet k reinfekcím pacientů," vysvětlil. Bude třeba přizpůsobit vakcíny, aby působily proti více variantám viru, protože současné vakcíny budou mít sníženou schopnost. V létě nebo na podzim by podle něj bylo třeba začít s přeočkováváním.

Mutace jsou pojmenovávané podle místa, kde vědci poprvé sekvenovali gen viru. Britská je podle odborníků nakažlivější o 30 až 70 procent než dosavadní. "Neexistuje způsob, jak bychom ji mohli zastavit. Stane se dominantní v řádu několika dnů nebo týdnů," dodal Hel. Podezření na tuto mutaci odhalí některé sady na PCR testování, potvrdí ho jen sekvenace genu, tedy podrobná genetická analýza viru.

"Britská mutace byla přítomná na území ČR jen v prosinci v řádu několika procent. V současnosti na mnoha místech dosahuje incidence na některých místech už desítky procent," uvedl Hel. Podle něj tak může nastat na některých místech kolaps zdravotnictví, jako se to stalo v Chebu.

Hygienici případy s podezřením na britskou mutaci trasují přednostně a upravit by se kvůli ní měla také mobilní aplikace eRouška. Zřejmě se zkrátí patnáctiminutová lhůta, která je hodnocena jako rizikový kontakt. Podle vyjádření exministra zdravotnictví Romana Prymuly z minulého týdne kvůli rozšíření nakažlivějších mutací koronaviru už neplatí, že rizikovým kontaktem je setkání lidí bez roušky na vzdálenost méně než dva metry po dobu 15 minut a více. Lidé se mohou nakazit i za několik sekund.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) laboratoře britskou mutaci odhalili v 37 zemích Evropy. Ve Velké Británii byla zjištěna loni v září. V listopadu už nakažení touto mutací tvořilo podle serveru BBC v Londýně kolem čtvrtiny celkového počtu nových případů. V polovině prosince to už byly dvě třetiny.