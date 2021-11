Kvůli nové mutaci viru státy omezují lety z Afriky, Evropa má první případ

Brusel/Berlín/Praha - Několik zemí v Asii a v Evropě dnes omezilo vstup na své území, a to kvůli nové variantě koronaviru, na kterou ve čtvrtek upozornila Jihoafrická republika (JAR). Verze s označením B.1.1.529 nese mimořádný počet mutací, a mohla by tak být agresivnější než předchozí varianty. V Belgii se mezitím potvrdil první případ této mutace v Evropě. Výskyt nové varianty - označované také řeckým písmenem ný - dnes oznámil rovněž Izrael. Vedle JAR byla do dneška zjištěna pouze v Botswaně a Hongkongu.

Lety z JAR a několika dalších zemí na jihu Afriky úplně pozastavilo Nizozemsko a Francie. Itálie zakázala vstup na italské území lidem, kteří byli v posledních 14 dnech v JAR a dalších šesti afrických zemích. Chorvatsko oznámilo, že zpřísní pravidla pro cestující z několika jihoafrických zemí. Buď cesty zakáže úplně, nebo pro příchozí z vybraných států nařídí 14denní karanténu s povinným testováním. Už ve čtvrtek lety z JAR a některých sousedních zemí pozastavila Británie.

Do České republiky nebudou moci od soboty vstoupit občané třetích zemí, kteří v posledních 14 dnech strávili více než 12 hodin v osmi afrických zemích - Jihoafrické republice, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Mosambiku a Zambii. Všichni Češi, kteří se vracejí z těchto zemí, budou muset po návratu minimálně na deset dnů do izolace. Před vstupem do ČR budou muset předložit negativní PCR test. Po návratu musejí podstoupit test do 24 hodin a další nejdřív 10., nejpozději 14. den po návratu.

Německo bude s účinností od soboty považovat Jihoafrickou republiku za oblast s mutacemi koronaviru, což znemožní cesty mezi Německem a zasaženými oblastmi. Šéf úřadu kancléřky Angely Merkelové Helge Braun brzy očekává zákaz letů na jih Afriky. Takový krok navrhuje rovněž Evropská komise (EK), což dnes na twitteru oznámila její šéfka Ursula von der Leyenová.

Singapur pak rozhodl, že kvůli nové mutaci koronaviru neumožní vstup do země lidem, kteří nedávno navštívili JAR a pět dalších zemí. Japonsko zpřísní hraniční kontroly cestujících z JAR a dalších pěti afrických zemí.

Izrael kvůli nové variantě koronaviru vydal zákaz cestování, který se vztahuje na většinu afrických zemí, s výjimkou těch na severu kontinentu. Izraelský premiér Naftali Bennett uvedl, že jeho země je na pokraji vyhlášení nouzového stavu. Izraelské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že odhalilo první případ nové mutace v Izraeli. Nákaza touto variantou se prokázala u Izraelce, který se vrátil z Malawi. Další dva lidé, u nichž je podezření nákazy touto variantou, jsou v karanténě.

První potvrzený případ infekce koronavirovou variantou B.1.1.529 má také Evropa. Dnes ji zjistili v Belgii, a to u pacientky ve fakultní nemocnici v Lovani. Nakaženou je mladá žena, která nedávno navštívila Egypt a Turecko. Podle médií zřejmě nemá žádnou vazbu na Jihoafrickou republiku, která eviduje výraznější šíření potenciálně nebezpečné varianty.

Německo oznámilo nejvyšší přírůstek počtu nakažených od začátku pandemie. Za uplynulý den tam přibylo 76.414 infikovaných. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn vyzval ke zrušení všech velkých akcí, kancléřka Merkelová kvůli rychlému šíření viru pak vyzvala k omezení kontaktů. Německá Křesťanskodemokratická unie (CDU) oznámila, že svého předsedu si kvůli nákaze opět zvolí na digitálním sjezdu, který se má konat 22. ledna.

Na Slovensku klesl denní přírůstek nově nakažených pod 10.000, ve čtvrtek laboratoře v této pětimilionové zemi při nižším počtu dokončených testů zjistily 9331 nově nakažených. Slovenský ministr financí Igor Matovič navrhl, aby stát poukázkami v hodnotě 500 eur (12.750 Kč) na využití různých služeb motivoval seniory k očkování proti covidu-19.

V Rusku za uplynulý den přibylo 34.690 nakažených koronavirem a 1235 úmrtí v souvislosti s onemocněním covid-19. Celkový trend z posledních dnů je mírně klesající.

Několik policistů utrpělo zranění při nočních nepokojích na francouzském ostrově Martinik, kde lidé protestují proti koronavirovým omezením. Terčem útoků a střelby se stali i novináři z několika médií. Policie v souvislosti s násilnostmi zadržela deset lidí.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že v Africe má dokončené očkování proti covidu-19 zatím jen 27 procent zdravotníků.