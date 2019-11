Kvůli nižšímu vývozu a cenám klesl Gazpromu zisk o 45 procent

Moskva - Ruskému státnímu producentovi plynu Gazprom klesl ve třetím čtvrtletí čistý zisk o 45 procent na 212 miliard rublů (76,9 miliardy Kč). Důvodem byl nižší objem vývozu a nižší ceny za dodávky na evropský trh, který je pro firmu klíčový. Tržby se snížily na 1,6 bilionu rublů ze srovnatelných 1,9 bilionu rublů před rokem. Vyplývá to z dnešního prohlášení společnosti.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Je klíčovým dodavatelem plynu pro řadu evropských zemí včetně České republiky.

Hrubé výnosy z dodávek do Evropy a destinací bez Ruska a bývalých zemí Sovětského svazu se snížily o 37 procent na 587 miliard rublů. Průměrné ceny plynu se snížily na 164,8 dolaru (přes 3800 Kč) za 1000 metrů krychlových z 250,8 USD za 1000 metrů krychlových ve třetím čtvrtletí loni. Dodávky plynu se pak snížily na 53,5 miliardy z 56,9 miliardy metrů krychlových.

Gazprom, nad kterým má kontrolu stát, má 2. prosince zprovoznit svůj plynovod Síla Sibiře do Číny. Po dosažení plné kapacity, což by mělo být do roku 2025, má plynovod do Číny dodávat 38 miliard metrů krychlových plynu ročně, uvedla agentura Reuters.