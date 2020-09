Kvůli neznámé látce uhynuly v Bečvě tuny ryb, zásah pokračuje

Rybáři nakládají leklé ryby z řeky Bečvy 21. září 2020 v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Kvůli neznámé látce, která se předchozího dne dostala do Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly v řece tuny ryb.

Rybáři nakládají leklé ryby z řeky Bečvy 21. září 2020 v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Kvůli neznámé látce, která se předchozího dne dostala do Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly v řece tuny ryb. ČTK/Peřina Luděk

Přerov - Kvůli neznámé látce, která se v neděli dostala do řeky Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly tuny ryb. Hasiči dál zasahují, momentálně jsou u Ústí a u Lipníku nad Bečvou, a hledají zdroj úniku chemikálie. Přerovská radnice dnes vydala doporučení, aby lidé nevstupovali do Bečvy a před vstupem chránili i své psy. Mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radka Nastoupilová dnes ČTK řekla, že možný zdroj kontaminace se stále vyšetřuje.

"Úhyn ryb je v řádu tun. Na místě máme jednotku u Ústína a druhou u Lipníku nad Bečvou. Spolupracujeme s rybáři při odlovu uhynulých ryb. Odebíráme znovu vzorky, během dneška je odešleme do chemické laboratoře ve Frenštátě pod Radhoštěm. Další postup budeme koordinovat s dotčenými úřady a rybáři," řekla dnes ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Podle mluvčí ČIŽP byla neznámá látka v neděli zaznamenána v Bečvě v úseku Hustopeče nad Bečvou, Ústín až po Hranice. "Dnes došlo k posunu a zasažení toku až po Lipník nad Bečvou s předpokladem dalšího posouvání ve směru toku. Jednalo se o neznámou látku, rozpustnou ve vodě, toxickou pro ryby, na toku nepozorovatelnou," řekla. Inspektoři stejně jako hasiči odebrali na místě vzorky vody i ryb, které byly převezeny na rozbor do laboratoře v Olomouci.

"Vodohospodáři několikrát zvýšili odtok vody z nedaleké nádrže Bystřička, aby měla řeka vyšší průtok a látka se ve vodě co nejvíce naředila. I přesto byl úhyn ryb značný, prakticky celá rybí obsádka v zasaženém úseku, k úhynu dochází i dále po toku," doplnila Nastoupilová.

V reakci na situaci dnes přerovská radnice apelovala na obyvatele, aby nevstupovali do řeky a neodebírali z ní vodu pro jakékoliv účely. Důvodem je to, že během dneška se kontaminovaná voda dostane na Přerovsko. "Úředníci jsou v kontaktu se všemi složkami, které budou zasahovat ve chvíli, kdy se neznámá látka dostane po proudu do Přerova," uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová.

O ekologické havárii informuje obyvatele i radnice v Hranicích. Neznámá látky podle ní unikla do řeky u Choryně na Vsetínsku ve Zlínském kraji. "Nejpostiženější byl úsek od soutoku Bečvy s Juhyní po Ústecký most. Ke zmírnění následků upouští přehrada Bystřička od nedělních 13:00 více vody, aby došlo ke snížení koncentrace látky, způsobující úhyn. Mimořádnou událostí se zabývají jak odpovědné orgány ve Zlínském kraji, tak Česká inspekce životního prostředí i Městský úřad Hranice," uvádí radnice na svých stránkách.

Desítky hasičů se v neděli zpočátku snažili zachytit neznámou látku do nainstalovaných norných stěn, poté je však stáhli, protože látka se mísí s vodou. Lidé na sociálních sítích mluví o množství uhynulých ryb od Choryně na Vsetínsku přes Teplice až do Hranic, rybáři podle nich vytahují z řeky mrtvé parmy, pstruhy i candáty. Havárii v Olomouckém kraji vyšetřují podle mluvčí ČIŽP vedle inspekce, hasičů a rybářů také Povodí Moravy, policie a vodoprávní úřady měst. První výsledky rozborů vod se očekávají během dneška, doplnila mluvčí ČIŽP.