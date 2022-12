Kvůli ledovce jsou nesjízdné některé silnice, namrzlé jsou i chodníky

Praha - Zrádná ledovka dnes znovu zkomplikovala provoz na silnicích, některé úseky například na severozápadě Čech či v okolí Prahy jsou nesjízdné a policisté řeší výrazně víc nehod než obvykle. Problémy měli i lidé na kluzkých chodnících. Během dne se oteplí, v Libereckém kraji či na východě republiky ale budou srážky namrzat až do večera. Na Moravě a ve Slezsku se ledovka objeví pravděpodobně i ve čtvrtek.

Meteorologové ráno rozšířili výstrahu na ledovku téměř na celé území Česka, v západních Čechách bude ledovka silná s vyšším stupněm nebezpečí.

"Během dne se bude v jihozápadní polovině Čech oteplovat a riziko ledovky se tak bude snižovat. Výstraha na ledovku ale bude pokračovat v dalších částech Česka, na Moravě a ve Slezsku pak čekáme tvorbu ledovky i během zítřka (čtvrtka). Výstrahu budeme během dne upřesňovat," informoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V Ústeckém kraji je nesjízdných několik úseků silnic. Zdravotnické operační středisko krajské záchranné služby přijalo od pondělí, kdy v regionu problémy kvůli počasí začaly, téměř 1300 hovorů na tísňovou linku. Silničáři mají v terénu znovu veškerou techniku, policisté od rána řeší nehody. U Peruce na Lounsku havaroval sypač. Ledovka je u obce Mnetěš na Litoměřicku. Uzavřeny zůstávají silnice z Hřenska do Jetřichovic a z Hřenska do Janova na Děčínsku.

Také v Karlovarském kraji se už třetí den vytváří na silnicích a chodnících ledovka. Silničáři sice silnice ošetřují solí, ale stejně varují před kluzkou vozovkou. Kvůli ledovce se staly hned ráno nehody v Chodově nebo v sokolovské Tovární ulici. Nehoda autobusů zablokovala i Nádražní ulici v Aši, v příkopě skončilo auto u Libé na Chebsku.

Varování před výskytem ledovky nadále platí pro Liberecký kraj. Ráno kvůli namrzlým silnicím autobusy na dvou meziměstských linkách na Českolipsku nejely do některých zastávek, nesjízdný pro ně byl úsek mezi Dubou a Dřevčicemi a také mezi Blíževedly a Kozly.

I provoz příměstských autobusů v okolí Prahy byl ráno kvůli ledovce výrazně omezen. Některé spoje ráno vůbec nevyjely, jiné nezajížděly do všech míst. Největší problémy byly na Slánsku či Rakovnicku. Podobná situace byla v okolí hlavního města i v úterý. S ledovkou musejí počítat řidiči i na Kladensku, auta uvízla i u obce Mšeno na Mělnicku.

Silnice v Královéhradeckém kraji dnes ráno při mrznoucím mrholení a dešti pokrývala ledovka. Opatrní musejí být řidiči zejména na Hradecku a Jičínsku. Na Rychnovsku hrozí sněhové jazyky. V Pardubickém kraji se ledovka tvořila v okolí Moravské Třebové, Pardubic nebo Ústí nad Orlicí. Se sněhem se mohou setkat v oblasti Lanškrouna, Vysokého Mýta, Žamberka a na Červenovodském sedle, kolem Poličky a v Železných horách se tvořily sněhové jazyky.

Sjízdnost na Vysočině zhoršuje namrzající déšť a mlha. Přes kraj přešly dešťové přeháňky, voda začala na podchlazeném povrchu namrzat. Do terénu vyjelo asi 100 sypačů. Namrzají také stromy, které se lámou a padají na silnice. Hasiči je od večera odstraňovali asi na deseti místech.

S mlhou a nárazovým větrem musejí dnes ráno počítat řidiči na Blanensku, kde se na silnicích může tvořit námraza. Mlhy jsou také na Znojemsku. S ohledem na teploty pod nulou je potřeba po silnicích v celém kraji jezdit se zvýšenou opatrností. Pro nákladní auta je kvůli počasí uzavřená silnice na Vyškovsku.

Na silnicích na Vsetínsku zůstávala ráno místy sněhová kaše, lokálně se na nich tvořila také ledovka. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky, které silničáři sypou kamennou drtí, mnohde pokrývá uježděná vrstva sněhu, na Vsetínsku se na nich místy tvoří závěje a sněhové jazyky.

V Moravskoslezském kraji přetrvávají problémy na Bruntálsku, kde jsou některé úseky cest i nadále nesjízdné. Silničáři varují před tvorbou sněhových jazyků. Na Opavsku je pak na silnicích nižších tříd nutné počítat se zledovatělou vrstvou sněhu, místy pak se zbytky rozbředlého sněhu. Ve vyšších polohách Beskyd leží ujetá vrstva sněhu, místy jsou tam vyjeté koleje. Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 mezi obcemi Ostravice a Bílá stále platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Jeden z hlavních tahů na Slovensko bývá v tomto úseku pro těžká vozidla uzavřen každou zimu.

Jihomoravský krajj

Teploty se v kraji ráno pohybují od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia. Silnice jsou po chemickém ošetření. Na Blanensku je místy mlha a fouká nárazový proměnlivý vítr. Může se tvořit námraza.

Mlhavo je také na Znojemsku, kde fouká slabý a proměnlivý vítr. Pro nákladní auta nad 12 tun je kvůli počasí dlouhodobě uzavřená komunikace II/379 mezi obcemi Drnovice a Podomí na Vyškovsku.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji se už třetí den vytváří na silnicích a chodnících ledovka. Drobné mrholení na promrzlém povrchu mrzne a vytváří souvislou vrstvu ledu. Silničáři sice silnice ošetřují solí, ale stejně varují před možnou kluzkou vozovkou. Ráno ledovka způsobila i několik nehod, vyplývá z informací silničářů.

Hlavní tahy jsou po solení mokré nebo se zbytky sněhu, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ledovka se na silnicích vytváří hlavně na méně frekventovaných silnicích nebo tam, kde se používá inertní posyp. Teploty se ráno pohybovaly okolo dvou stupňů Celsia pod nulou a padá mrznoucí déšť.

Kvůli ledovce se staly hned ráno nehody v Chodově v Husově ulici nebo v sokolovské Tovární ulici. Nehoda autobusů zablokovala i Nádražní ulici v Aši, v příkopě skončilo auto také u Libé na Chebsku.

Během dne by se mělo oteplovat, ale teploty stoupnou jen mírně nad bod mrazu. Zatímco silnice jsou posolené a proježděné, na chodnících a volných prostranstvích může ledovka přetrvávat.

Královéhradecký kraj

Silnice v Královéhradeckém kraji dnes ráno při mrznoucím mrholení a dešti pokrývá ledovka. Opatrní musejí být řidiči zejména na Hradecku a Jičínsku. Na Rychnovsku hrozí sněhové jazyky. Nesolené silnice nižších tříd dnes ráno pokrýval ujetý a místy zledovatělý sníh, uvedli silničáři a meteorologové. Silničáři dnes ráno nejvíce zasahovali na Jičínsku, Hradecku a Rychnovsku.

Teploty v kraji se dnes ráno při zatažené obloze pohybovaly od minus tří do plus dvou stupňů Celsia.

Přes den by v kraji mělo být podle meteorologů zataženo až oblačno. Kromě mrznoucího deště se mohou ojediněle objevit i mrznoucí mlhy. Večer budou srážky od západu ubývat.

Teploty by se měly v nížinách i na horách pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů. Na hřebenech hor by mohl vát vítr o rychlosti až 70 kilometrů v hodině.

Liberecký kraj

Varování před výskytem ledovky nadále platí pro Liberecký kraj. Při mrznoucím dešti se bude tvořit další ledovka, i silná, uvedli meteorologové v předpovědi pro kraj na dnešní den. Výstraha před ledovkou platí až do večera. Silnice v kraji jsou sjízdné s opatrností, teploty jsou kolem nuly. Ráno kvůli namrzlým silnicím autobusy na dvou meziměstských linkách na Českolipsku nejely do některých zastávek, nesjízdný pro ně byl úsek mezi Dubou a Dřevčicemi a také mezi Blíževedly a Kozly. Problémy byly podle policie i v dalších částech kraje.

"Upozorňujeme řidiče na ledovku, která se i dnes stále tvoří na různých místech po silnicích v Libereckém kraji. Od dnešní půlnoci do 8:00 jsme na lince 158 přijali 14 oznámení o dopravních nehodách, které se staly napříč celým krajem. Naštěstí se při nich nikdo vážně nezranil. Současně připomínáme chodcům, že stejná ledovka jako na silnicích se samozřejmě tvoří i na chodnících. Je tedy nutné, aby i oni dbali zvýšené opatrnosti," uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová.

Ledovka trápí Liberecký kraj od pondělního večera. "Za tu dobu jsme měli kolem 35 výjezdů v souvislosti s ledovkou," řekl dnes ČTK krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Nejčastěji šlo o poranění rukou či nohou po pádu na kluzkých chodnících.

Vozovky v kraji jsou po chemickém ošetření převážně mokré nebo vlhké, při přeháňkách ale na ně dopadá místy mrznoucí déšť. "S náledím počítejte na mimoúrovňové křižovatce Rádelský mlýn na I/35 a v Kořenově na I/10," uvedlo Ředitelství silnic a dálnic na twitteru. Led nebo zbytky zledovatělé vrstvy jsou na silnicích třetích tříd v Lužických horách na Českolipsku, zledovatělá vrstva krytá posypem je na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a části Krkonoš na Semilsku. Místy tam viditelnost snižují i mlhy.

Meteorologové před den očekávají zataženo s deštěm, který bude s výjimkou Frýdlantského výběžku většinou mrznoucí. Později během dne na hřebenech hor mohou být srážky i smíšené. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma a minus jedním stupněm Celsia, ve Frýdlantském výběžku bude až šest stupňů a na horách budou denní maxima mezi jedním a minus dvěma stupni. Na Frýdlantsku může vítr ojediněle dosahovat rychlosti až 55 kilometrů v hodině, v dalších částech kraje by měl být vítr mírný.

Moravskoslezský kraj

V Moravskoslezském kraji sníh stále komplikuje sjízdnost především na Bruntálsku, kde jsou některé úseky cest i nadále nesjízdné. Silničáři varují před tvorbou sněhových jazyků a řidiči by tak měli být opatrní. Na Opavsku je pak na silnicích nižších tříd nutné počítat se zledovatělou vrstvou sněhu, místy pak se zbytky rozbředlého sněhu. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Ve vyšších polohách Beskyd rovněž leží ujetá vrstva sněhu, místy jsou tam vyjeté koleje. V dalších částech regionu už problémy nejsou tak velké, silnice tam jsou většinou holé a vlhké nebo mokré. Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá stále platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Silnice ale v tomto úseku bývá pro těžká vozidla uzavřena každou zimu.

Podle meteorologů by dnes v kraji mělo být oblačno až zataženo, ojediněle mrznoucí mlhy. Odpoledne a večer od západu postupně místy déšť, a to i mrznoucí. Při mrznoucích srážkách se místy bude opět vytvářet ledovka.

Pardubický kraj

Na některých místech silnic v Pardubickém kraji se tvoří ledovka. Ve výše položených oblastech také na vozovkách leží sníh. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Na ledovku by si řidiči měli dát pozor v okolí Moravské Třebové, Pardubic nebo Ústí nad Orlicí. Se sněhem se mohou setkat v oblasti Lanškrouna, Vysokého Mýta, Žamberka a na Červenovodském sedle, kolem Poličky a v Železných horách se tvoří sněhové jazyky.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. Na některých místech se vyskytovaly dešťové přeháňky nebo mrznoucí déšť. Teploty se pohybovaly mezi minus pěti stupni a bodem mrazu.

Praha

Provoz příměstských autobusů v okolí Prahy je kvůli ledovce opět výrazně omezen. Týká se to desítek linek. Některé spoje ráno vůbec nevyjely, jiné nezajíždějí do všech míst. Na twitteru o tom informovala Pražská integrovaná doprava (PID). Výstraha před ledovkou platí pro Prahu a větší část středních Čech do dnešních 13:00.

Autobusy jezdí odklonem, neobsluhují některé zastávky, nabírají velká zpoždění. "Největší problémy hlásí západ, především Slánsko," uvedl PID. Větší množství problémů je také na Rakovnicku. Všechna omezení aktualizuje PID na svém webu. Podobná situace byla v okolí hlavního města také v úterý.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před ledovkou, která platí od 04:00 do 13:00 pro celou Prahu a sever a západ Středočeského kraje. Meteorologové předpokládají zvýšenou nehodovost. Velmi opatrní by měli být také chodci, protože namrzat mohou i chodníky.

Středočeský kraj

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno holé a mokré, sjízdné se zvýšenou opatrností. Ledovka je například na Kladensku, řekl ČTK pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic. Řidiči by měli být opatrní. Auta uvízla například u obce Mšeno na Mělnicku. Podle policie jsou nehody spíše menší bez vážných následků. Hasiči v noci na dnešek pomáhali uvízlým řidičům u šesti dopravních nehod.

"Místy je to ledovka, v noci jsme nasadili 123 sypačů, vše je chemicky ošetřené, silnice by měly být sjízdné, samozřejmě se zvýšenou opatrností, nejvíc ledovky je na Kladensku," uvedl dispečer.

Hasiči zasahovali v noci na dnešek u 14 událostí, z toho u šesti dopravních nehod. "Šestkrát jsme pomáhali uvízlým řidičům a ve dvou případech řidičům, kteří kvůli náledí nemohli pokračovat v cestě," uvedli středočeští hasiči na twitteru.

Podle krajské policejní mluvčí Barbory Schneeweissové se v regionu stalo od úterý 6:00 do dnešních 6:00 celkem 106 dopravních nehod. "Průměrně máme tak 80, takže ledovka udělala své," řekla mluvčí. Od pondělí do úterních 6:00 evidují policisté 125 dopravních nehod.

Podle serveru dopravniinfo.cz prší na Mělnicku, mrholí na Berounsku, Benešovsku a Rakovnicku. Teploty v regionu se pohybují od nuly do minus dvou stupňů Celsia. Při mrznoucím dešti nebo mrholení se dál může tvořit slabá ledovka. Výstraha meteorologů před ledovkou platí od 04:00 do 13:00 pro sever a západ Středočeského kraje.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou po solení mokré, někde se zbytky sněhu, který leží i na silnicích nižších tříd. Sjízdnost zhoršuje namrzající déšť a mlha. Kvůli námraze se mohou ohýbat a lámat větvě. Vyplývá to z informací dispečinku krajské správy a údržby silnic.

Přes kraj přešly dešťové přeháňky, voda začala na podchlazeném povrchu namrzat. Do terénu vyjelo asi 100 sypačů. Namrzají také stromy, které se lámou a padají na silnice. Hasiči je podle informací na jejich webu od úterního večera odstraňovali asi na deseti místech.

Přes den bude podle předpovědi meteorologů na Vysočině zataženo, místy se bude dál tvořit slabá ledovka. Odpolední teploty budou od minus dvou do jednoho stupně Celsia. Pršet bude postupně od západu na většině území. Vítr bude jen mírný s rychlostí do 20 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Na silnicích na Vsetínsku zůstávala dnes ráno místy sněhová kaše, lokálně se na nich tvořila také ledovka. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ta je na místě i na ostatních silnicích ve Zlínském kraji, které jsou po chemickém ošetření většinou holé a vlhké. Vozovky, které silničáři sypou kamennou drtí, mnohde pokrývá uježděná vrstva sněhu, na Vsetínsku se na nich místy tvoří závěje a sněhové jazyky. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno většinou oblačno až zataženo bez srážek. Místy foukal silný vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus tří do plus dvou stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji převážně zataženo. Přes den očekávají meteorologové ojediněle a večer místy déšť. Může být i mrznoucí s tvorbou slabé ledovky. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi nulou až plus třemi stupni Celsia.