Kvůli koronaviru se večer sejde vedení Bezpečnostní rady státu

Praha - Není důvod panikařit a zakazovat hromadné akce, je ale na místě obezřetnost, řekl dnes v souvislosti s novými výskyty koronaviru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je potřeba se poradit jak postupovat. Na večer proto svolal rozšířené předsednictvo Bezpečnostní rady státu.

"Já si myslím, že není nutné v tuhle chvíli panikařit a zakazovat u nás nějaké hromadné akce. Z mého pohledu to úplně není na místě," uvedl Vojtěch při dnešní návštěvě příbramské nemocnice. "Musíme být obezřetní, musíme být na to připraveni, ale zatím třeba v Rakousku jsou to dva izolované případy. Nemám informaci o tom, že by se ta infekce nějakým způsobem šířila v řádu desítek stovek nových pacientů," dodal ministr. Zatím jediná oblast v Evropě s významnějším počtem nakažených je podle něj severní Itálie.

Babiš připomněl, že na 19:30 svolal jednání Bezpečnostní rady státu. "Musíme si říct, jaká je situace, protože teď máme dva případy v Rakousku, takže se to k nám blíží," uvedl premiér. Jednání se má zúčastnit i místopředseda Asociace krajů a hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD) z Vysočiny, kde se má podle Babiše 5. a 6. března konat biatlon s účastí 40.000 diváků z Evropy. "Musíme se poradit, jestli například takovouhle akci povolíme, nepovolíme nebo vyhlásíme nějaká opatření, aby zkrátka se to nedostalo k nám domů," dodal premiér. O tom, zda by nějaké akce v ČR mohly být zakazovány, však zatím nechtěl spekulovat.

MZ požádalo správu hmotných rezerv o nákup desetitisíců roušek

Ministr zdravotnictví požádal Správu státních hmotných rezerv (SSHR), aby v souvislosti s koronavirem, nakoupila desetitisíce kusů roušek za desítky milionů korun. Správa nyní čeká na specifikaci a technické upřesnění od ministerstva, které by měla získat do několika dnů, poté co nejrychleji vypíše veřejnou zakázku, řekl dnes ČTK předseda SSHR Pavel Švagr.

"Pak je ale otázka, jestli v tu chvíli budou na trhu a zda to bude jednorázové nebo postupné dodání. Přibližné počty kusů v požadavku ministerstvo uvedlo, jsou to větší desetitisíce. Je to víc položek, ale dominantní jsou různé druhy roušek, mezi nimiž jsou i ty s respirátory," uvedl. Podle Švagra se může ještě požadavek upravit po čtvrtečním zasedání Ústřední epidemiologické komise.

"Uvědomujeme si citlivost a důležitost této situace. Takže jakmile budeme mít specifikaci od ministerstva, tak velmi rychle provedeme kalkulaci a velice rychle chceme jít do veřejné zakázky. Budeme se to snažit maximálně urychlit," uvedl.