Kvůli koronaviru se omezí lety, Hamáček mluví o nouzovém stavu

Praha - Vláda zastaví kvůli šíření nového typu koronaviru lety z Jižní Koreje a plánuje omezení letů z Milána, Benátek, Boloni a Bergama. Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě bude bez přítomnosti diváků. Rozhodla o tom dnes Bezpečnostní rada státu (BRS), která také doporučila omezení návštěv léčeben dlouhodobě nemocných, domovů seniorů či ústavů sociálních služeb. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) doporučí vládě, aby zvážila vyhlášení nouzového stavu. Některé pražské vysoké školy zrušily výuku kvůli kontaktům s pedagogem nakaženým nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje.

V Česku jsou zatím tři potvrzené případy nákazy koronavirem. Lidé s nákazou jsou v pražské Nemocnici Na Bulovce, všichni přijeli z Itálie. Dnes jsou bez příznaků nemoci, nemají teplotu ani kašel, další kontrolní testy jim odborníci udělají do konce týdne, uvedla mluvčí nemocnice Simona Krautová. Ukázalo se také, že jedna z nakažených, Američanka studující v Míláně, byla v noci na sobotu v Brně. Dva lidé jsou kvůli tomu v karanténě, příznaky nemají. Odpoledne se tím bude zabývat bezpečnostní rada Jihomoravského kraje.

Lékaři zároveň čekají na výsledky testů Íránky, která přicestovala a má příznaky nemoci, řekl při příchodu na jednání BRS náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že do 13:00 by měly být známy výsledky dalších 20 testů na nákazu novým typem koronaviru.

Při vyhlášení nouzového stavu by vláda mohla regulovat dodávky ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu, zakazovat akce s velkým počtem lidí a uložit lidem vracejícím se z rizikových regionů kontaktovat lékaře či hygienickou stanici. Třeba výrobci ochranných a zdravotnických prostředků by podle Hamáčka museli přednostně zásobovat integrovaný záchranný systém, státní hmotné rezervy a poskytovatele zdravotní péče.

U Jižní Koreje lze lety zastavit bez jednání s Evropskou komisí (EK), spojení by se mělo přerušit v úterý. České aerolinie přerušily svou linku do Soulu ve čtvrtek. Další linka z Prahy do Soulu od Korean Air dosud fungovala beze změn. Už dříve vláda zastavila na dobu neurčitou přímé lety do Číny, odkud se koronavirus začal v prosinci šířit.

O přerušení letů ze severu Itálie, která registruje z evropských zemí nejvíce nakažených i úmrtí na následky koronaviru, jedná vláda s EK. Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) lze využít výjimku pro evropské dopravce na pozastavení letů v případě "nepředvídatelných okolností" na dva týdny. Pravidla počítají s oznamovací podmínkou, ministerstvo už v této věci komunikuje.

Na biatlonové závody ve Vysočina Areně se od čtvrtka do neděle chystaly desetitisíce fanoušků. Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (ČSSD) rozhodnutí BRS uvítal, může ale podle něj způsobit zmatky, protože lze předpokládat, že část lidí stejně přijede. Ve středu bude BRS jednat o osudu dalších nejen sportovních akcí s větším počtem diváků. Například Francie kvůli šíření koronaviru dočasně zakázala veřejná shromáždění s účastí větší než 5000 lidí.

Kvůli nákaze svého pedagoga nemocí COVID-19 zrušila dnes a v úterý výuku Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Praze. Ve 13:00 chystá tiskovou konferenci s detaily k opatřením proti šíření nemoci. Samostudium a práci z domova pro dnešní den vyhlásil děkan Fakulty strojní Českého vysokého učení technického Michael Valášek. Důvodem je to, že kolega nakaženého pedagoga ze ZČU byl ve čtvrtek na fakultě a nyní je v karanténě.

Ministerstvo zahraničí v aktualizovaném doporučení radí Čechům, aby necestovali do italských regionů Lombardie a Benátsko, dokud se nevyřeší tamní rozšíření koronaviru. Lidé, kteří se z regionů postižených nákazou vracejí, by měli nejméně 14 dnů sledovat svůj zdravotní stav, v případě potíží telefonicky kontaktovat lékaře.

V zemích se zvýšeným výskytem koronaviru se o víkendu zdržovalo zhruba 25.400 Čechů. Z nich 23.900 bylo v Itálii, zhruba 400 v Číně, 420 v Jižní Koreji, 250 v Singapuru, 390 v Japonsku a 64 v Íránu. Všichni dostali prostřednictvím mobilních operátorů informační SMS o nebezpečí nákazy a odkaz na webové stránky ministerstva zdravotnictví, jak se na tom v pátek dohodl ministr Vojtěch s mobilními operátory.

Kvůli koronaviru skončí lety do Koreje, jedná se o severu Itálie

Vláda zastaví kvůli šíření koronaviru lety z Jižní Koreje. Plánuje také omezení letů z Milána, Benátek, Boloni a Bergama. U Koreje lze věc zařídit bez jednání s Evropskou komisí (EK), řekl po jednání Bezpečnostní rady státu premiér Andrej Babiš (ANO). Už dříve vláda zastavila na dobu neurčitou přímé lety do Číny. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) se stejnými pravidly bude řídit omezení spojení s Koreou, letecké spojení s Koreou by se mělo přerušit v úterý.

O přerušení letů ze severu Itálie jedná vláda s EK. Podle Havlíčka lze využít výjimku pro evropské dopravce na pozastavení letů v případě "nepředvídatelných okolností" na dva týdny. Protože pravidla počítají s oznamovací podmínkou, ministerstvo už v této věci komunikuje.

České aerolinie přerušily svou linku do Soulu už ve čtvrtek. Další linka z Prahy do Soulu od Korean Air dosud fungovala beze změn.

Letiště Praha od minulého týdne vyhradilo speciální brány pro přílety z Itálie. Platí v nich zvýšená hygienická opatření a cílený screening, kdy si má personál všímat cestujících s příznaky respiračního onemocnění a odkazovat je na lékařskou službu. V neděli testy v Česku odhalily první tři případy nemoci, všichni tři pacienti přitom pobývali na severu Itálie, která se s koronavirem potýká v širším měřítku od minulého týdne.

Itálie patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším destinacím, loni bylo podle statistik Letiště Praha na těchto linkách v Praze odbaveno více než 1,46 milionu cestujících. Itálie tak byla druhou nejvytíženější zemi po Velké Británii. Problémy se šířením koronaviru mají severní oblasti Itálie, do nichž Češi jezdí často lyžovat. Italská vláda dnes prodloužila karanténu v 11 nejpostiženějších obcích. Opatření se týká asi 50.000 obyvatel, kteří tuto takzvanou červenou zónu nesmí opouštět. Oblast kontrolují policisté, kteří do ní pouští jen lidi s příslušným povolením. V nejhůře postižených krajích, jimiž jsou Lombardie, Emilia-Romagna a Benátsko, se nadále nebudou konat velké kulturní a sportovní akce.

Jižní Korea dnes oznámila dalších 476 případů nákazy novým koronavirem, počet infikovaných v zemi tak stoupl na 4212. Přibyly dvě oběti, celkem jich je 22. Nejvíce nově infikovaných, celkem 377, pochází z města Tegu, kde se infekce šíří především mezi členy náboženského hnutí Sinčchondži.

ČZU dnes a v úterý kvůli nemoci COVID-19 ruší výuku

Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Praze kvůli nákaze svého pedagoga nemocí COVID-19 zrušila dnes a v úterý výuku. Ve 13:00 chystá tiskovou konferenci s detaily k opatřením proti šíření nemoci. ČTK to dnes řekla mluvčí školy Jana Kašparová.

Testy v Česku v neděli odhalily první tři případy nákazy novým typem koronaviru, který nemoc COVID-19 způsobuje. Kašparová ČTK řekla, že jeden z nakažených je profesor z Technické fakulty ČZU. "My kvůli tomu dnes a zítra (v úterý) rušíme výuku. Ve 13:00 budeme mít tiskovou konferenci k dalším podrobnostem," uvedla Kašparová. Už v neděli škola uvedla, že neprodleně zavede opatření, která jí doporučí hygienici.

Podle informací z ministerstva zdravotnictví je nemocný narozený v roce 1952. Muž se účastnil konference na univerzitě v Udine a s hygieniky byl v kontaktu od středy. Pobýval v domácí karanténě a stýkal se jen s manželkou. Itálie oznámila, že v zemi byly pozitivně testováni čtyři lidé, kteří se účastnili setkání profesorů na univerzitě v Udine, jež se konalo 20. února. Tři jsou docenti z Udine a jeden z Terstu.

Kvůli obavám z šíření koronaviru dnes zůstali doma také studenti a zaměstnanci Fakulty strojní Českého vysokého učení technického (FS ČVUT). Děkan fakulty Michael Valášek vyhlásil samostudium a práci z domova. Kolega profesora z ČZU, který je nakažený koronavirem, byl ve čtvrtek na fakultě a nyní je v karanténě. Nikdo přímo nemocný na ČVUT ale nebyl. Děkan o tom informoval na webu fakulty. Další instrukce dostanou žáci a zaměstnanci dnes poté, co škola bude věc konzultovat s hygienickou stanicí.

Američanka nakažená koronavirem se pohybovala i v Brně

Američanka, která je s koronavirem v pražské Nemocnici Na Bulovce, byla i v Brně. ČTK to řekla mluvčí kraje Monika Brindzáková. Podle ní dnes zasedne bezpečnostní rada kraje, svolaná ovšem byla ještě před zjištěním o pohybu nakažené Američanky na jižní Moravě. Podle Renaty Ciupek z krajské hygienické stanice přečkala Američanka v Brně noc z pátku na sobotu. Dva lidé jsou kvůli tomu v karanténě, příznaky nemají. V ČR se zatím potvrdila nákaza u tří lidí včetně zmíněné dívky, která studuje v Itálii.

Bezpečnostní rada kraje začne jednat ve 14:00. "Měli jsme bezpečnostní radu v úterý kvůli letecké lince z italského Bergama, potom se v pátek sešla krajská epidemiologická komise a bezpečnostní rada byla svolaná i na pondělí s ohledem na bezpečnostní radu státu," uvedla Brindzáková.

Podle ní se navíc potvrdilo, že se nakažená dívka pohybovala v Brně. Vedoucí epidemiologického odboru krajské hygienické stanice Ciupek uvedla, že žena přečkala v Brně noc z pátku na sobotu v ubytování v soukromí formou Airbnb. "V souvislosti s tím jsou dva lidé v karanténě, ale nemají žádné příznaky. Kdyby se u nich situace zhoršila, budou kontaktovat lékaře," uvedla Ciupek. Podle ní žena nejspíš byla v Brně s dalšími kamarády. "Cestovali s ní další lidé, ale to už budou zjišťovat pražští kolegové," poznamenala Ciupek.

Američanka narozená v roce 1999 je jedním ze tří prvních českých pacientů nakažených novým typem koronaviru. Přijela do Prahy z Milána, kde studuje. Dalšími dvěma případy jsou muži, kteří také byli v Itálii.

BRS doporučila omezení návštěv LDN či domovů seniorů

Bezpečnostní rada státu (BRS) doporučila omezení návštěv léčeben dlouhodobě nemocných, domovů seniorů či ústavů sociálních služeb kvůli šíření nového typu koronaviru. Na tiskové konferenci po dnešním zasedání to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) v zařízeních pobývají zranitelné skupiny osob.

"Jde o všechna zařízení, kde jsou hospitalizovány nebo ubytovány osoby seniorního věku. Víme, že to jsou ty rizikové skupiny u daného onemocnění, osoby, které mají často různá přidružená onemocnění," uvedl Vojtěch. "Velmi doporučujeme omezit návštěvy v daných zařízeních, které se starají o tyto zranitelné skupiny osob," dodal.

Podobné opatření zavádí nemocnice a další zařízení každoročně kvůli epidemii chřipky, která nyní v České republice končí. Právě nejstarší věková skupina, lidé přes 80 let, jsou jak chřipkou, tak novým typem koronaviru, nejvíc ohrožení. Starší lidé totiž mají oslabenou imunitu a časté jsou u nich další přidružené nemoci.