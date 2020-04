Kvůli koronaviru podle Trumpa čeká USA několik strašných týdnů

Washington - Kvůli epidemii koronaviru čeká Spojené státy několik strašných týdnů. Dnes na to Američany podle agentury Reuters upozornil prezident Donald Trump. Uvedl také, že uvažuje o plánu zastavit lety do nejvíce postižených oblastí.

"Rozhodně o tom uvažujeme, ale jak to jednou uděláte, opravdu tvrdě zasáhnete odvětví, které je zoufale potřebné," připustil Trump.

Šéf Bílého domu také řekl, že nevyhlásí karanténu na celém území USA, protože počty nakažených se v jednotlivých amerických státech liší. Vysvětloval také, že když se dozvěděl o "závažnosti" nového typu koronaviru, přestal nákazu přirovnávat ke chřipce, jak to dělal v prvním období pandemie. "A je to tak nakažlivé. Ještě nikdo neviděl nic takového, kdy to (koronavirus) zničehonic mají velké skupiny lidí, které jen byly v přítomnosti někoho (nakaženého)," uvedl.

Spojené státy v současnosti evidují nejvíce nakažených na světě, je jich přes 200.000, z nich více jak 4300 lidí nemoci COVID-19 podlehlo. Podle modelů americké vlády by v příštích týdnech mohlo zemřít 100.000 až 240.000 Američanů.

Počet obětí koronaviru v USA přesáhl 5000

Podle posledních statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse nákaze koronavirem ve Spojených státech podlehlo už více než 5000 lidí, celkem jich je 5119. Nakazilo se 216.515 osob. Nejhůře zasaženým místem je New York, kde zemřelo přes 1370 lidí.

Ve státě Connecticut na severovýchodě Spojených států zemřelo šestiměsíční dítě a stalo se tak zřejmě nejmladší obětí nemoci COVID-19 v USA.

List The Washington Post napsal, že federální vládě docházejí zásoby ochranných zdravotnických prostředků. Soupeří o ně jak federální úřady, tak vlády jednotlivých amerických států.