Kvůli koronaviru nemocnice omezí návštěvy, u hranic jsou kontroly

Na hraničním přechodu v Pomezí nad Ohří na Karlovarsku začali 9. března 2020 policisté, hasiči a celníci rozdávat letáky a kontrolovat teplotu cestujících na příjezdu do České republiky. Je to součást preventivních opatření proti šíření nového koronaviru. Nařízení kontrol hranic začalo platit dnes od 7:00. Týká se deseti frekventovaných přechodů, po nichž by lidé mohli přijet do republiky především z Itálie, která je nejvíce zasaženou zemí koronavirem v Evropě.

Praha - Na některých hranicích v Česku dnes začaly kvůli novému koronaviru namátkové kontroly a od úterka stát zakáže návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic či domovů seniorů. Od úterý také začne Česká pošta roznášet miliony letáků s informacemi o viru. Tato opatření mají bránit dalšímu šíření koronaviru, kterým se v Česku nakazilo 32 lidí. Nakažených během víkendu přibylo o více než polovinu, z neděle na dnešek jejich počet nenarostl. Vláda dnes odpoledne také zřejmě rozhodne o zákazu služebních cest státních úředníků. Prezident Miloš Zeman stále počítá s cestou do Číny, kde je největší počet nakažených.

Testy na koronavirus podstoupilo v Česku 928 lidí. Počet nakažených zatím zůstává na 32, řekl ráno ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V karanténě je zatím zhruba 1100 lidí. Podle Vojtěcha ale po dnešku, kdy se mají do dvoutýdenní karantény hlásit všichni lidé vracející se od soboty z Itálie, porostou počty lidí s nařízenou karanténou o stovky až tisíce.

Na hranicích začaly dnes od 07:00 na deseti vybraných přechodech na jihu a západě země kontroly kvůli koronaviru. Policisté a celníci rozdávají letáky a hasiči namátkově měří teplotu řidičům a cestujícím. Jednoho řidiče přijíždějícího do Česka přes hranici na jihu Čech už záchranná služba po kontrole, která ukázala zvýšenou teplotu, převezla do nemocnice. Kontroly plánuje ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) i v mezinárodních železničních spojích, zhruba ve 40 vlacích za den.

Ministerstvo zdravotnictví od úterka zakáže návštěvy na lůžkových odděleních v nemocnicích či domovech seniorů. Vojtěch po ranním zasedání Bezpečnostní rady státu řekl novinářům, že to má zabránit nákaze u nejrizikovějších skupin, což jsou senioři a nemocní. Zákaz se však nebude týkat třeba návštěv na dětských odděleních nebo u lidí s omezenou svéprávností či s nemocí v posledním stadiu.

Některé nemocnice ale omezily návštěvy kvůli koronaviru už dříve. Ode dneška třeba zrušil návštěvy a akce pro pacienty a veřejnost Masarykův onkologický ústav v Brně. Část nemocnic také zrušila návštěvy kvůli chřipkové epidemii, takže nemusí kvůli koronaviru zavádět nová opatření.

Ministerstvo zdravotnictví chce také nakoupit 150 umělých plicních ventilacích, na které jsou odkázáni pacienti s nejtěžším průběhem nemoci COVID-19, způsobované novým typem koronaviru. Podle Vojtěcha je sice počet ventilací už nyní dostatečný, když činí 20 přístrojů na každých 100.000 obyvatel, ale stát chce mít jistotu.

Česká pošta tento týden roznese do všech schránek zhruba pět milionů letáků s informacemi o koronaviru. Lidé by je měli dostávat od úterý, řekl ČTK Ivo Vysoudil z tiskového oddělení pošty. Leták shrnuje příznaky nákazy, radí s prevencí a také vyvrací některé mýty, které epidemii provází. Obsahuje i kontaktní informace a nejčastější dotazy, na které odpovídá ministr zdravotnictví a jeho náměstek Roman Prymula. Letáky jsou součástí informační kampaně státu. O viru informují Čechy v zasažených oblastech v cizině mobilní operátoři přes SMS a informace jsou i na dálničních informačních tabulích nebo nádražích.

Členové vlády budou večer řešit se zástupci odborů a firem dopady šíření koronaviru na hospodářství. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po jednání bezpečnostní rady ale uvedla, že její úřad počká s posouzením dopadů na globální makroekonomická data. Ještě před setkáním s odbory a firmami se uskuteční jednání s cestovními kancelářemi. Ministerstvo zdravotnictví jedná kvůli koronaviru s kancelářemi o sdílení kontaktů na klienty, kteří pobývají v zahraničí.

Vláda také zřejmě odpoledne rozhodne o zákazu služebních cest státních úředníků. O výjimkách bude rozhodovat příslušný ministr, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Zopakoval, že stát nedoporučuje lidem cestovat do míst s vysokým počtem nemocných koronavirem. Lidé se mají podle něj řídit doporučeními na webu ministerstva zahraničí, které varovalo třeba před cestami do Itálie, Íránu nebo Číny.

Právě do Číny, odkud se nový koronavirus od prosince šíří a kde je největší počet nakažených, se v dubnu chystá prezident Zeman. Premiér řekl, že prezident stále počítá s účastí na tamním summitu 17 zemí střední a východní Evropy a Číny. Má ho doprovodit vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), podle kterého je rozhodnutí o konání akce s ohledem na koronavirus hlavně na čínské straně.

Do ZŠ v Praze 6 přišlo dnes kvůli koronaviru výrazně míň dětí

Do základních škol v Praze 6 přišlo dnes ráno výrazně méně dětí než obvykle. Řada rodičů tak uposlechla výzvy radnice, aby své potomky z výuky omluvili. Opatření by podle ní mělo omezit rozšíření nového typu koronaviru, kterým se v městské části nakazilo několik lidí. Některé školy mají i přes malou docházku běžnou výuku, jiné budou mít tento týden zkrácené vyučování a zrušené odpolední kroužky. Vyplývá to z informací na webech škol a od jejích ředitelů.

Například ředitelka ZŠ Červený vrch ve Vokovicích Marie Cibulková ČTK řekla, že dnes nedorazilo 92 procent žáků. Učitelé pro ně připravují práci na doma, zbylých osm procent dětí se učí podle běžného rozvrhu, dodala. Úkoly pro samostudium rozešlou nepřítomným také učitelé ze ZŠ T. G. Masaryka v Ruzyni. Zařízení má dvě budovy školy a tři budovy školky. V obou školách je dnes 36 žáků ze zhruba 375 a ve školkách pak 35 dětí z 206, uvedla ředitelka Dana Hudečková. Přítomní mají normální výuku, učí se ale nejdéle do 12:35, doplnila.

Minimální účast žáků hlásí na svém webu také ZŠ J. A. Komenského na Břevnově, která pro přítomné vytvořila alternativní program. "Od 10. března do konce týdne bude zkrácené vyučování pro 1. i 2. stupeň do 11:40. Pro přítomné žáky jsou obědy zajištěny, nepřítomným jsou obědy centrálně odhlášeny," informuje. Školní družina v této škole zůstává v provozu. Škola ZŠ Emy Destinnové v Bubenči pak na svém webu upozorňuje, že s přítomnými nebude probírat nové učivo.

ZŠ Petřiny v pátek večer po výzvě radnice poslala rodičům e-mail s prosbou, aby pokud mohou, nechali své děti tento týden doma. Pro ty, kteří přišli, zajistila provizorní vyučování a oběd ve školní jídelně. Do některých tříd přišlo podle informací ČTK ráno tak málo dětí, že je učitelé slučovali s jinými.

Reakce rodičů byly podle zjištění ČTK rozpačité - mnozí se podivovali nad smyslem opatření poté, co děti i zaměstnanci minulý týden po návratu z jarních prázdnin chodili normálně do školy. Někteří zase poukazovali na to, že děti budou často hlídat prarodiče, tedy skupina nejvíc ohrožená koronavirem i dalšími infekčními chorobami.

Výzvu radnice na webu školy nepodpořil ředitel ZŠ Antonína Čermáka Petr Karvánek, podle kterého nemá smysl. Argumentoval podobně jako část rodičů. Přesto již o víkendu zrušil na týden odpolední výuku a dnes, když přišla do školy půlka dětí, i odpolední kroužky.

Mezi případy nakažených novým typem koronaviru, které byly oznámeny minulý týden, jsou rodiče dětí z několika škol z Prahy 6. Testy dětí byly negativní. Radnice Prahy 6 v pátek vyzvala rodiče, aby své děti tento týden neposílali do základních a mateřských škol. O víkendu pak nechala všechny své školy a školky vydesinfikovat.

