Kvůli koronaviru končí účtenkovka, asi se omezí slevy na jízdném

Praha - Ministerstvo financí zruší kvůli boji s koronavirem účtenkovou loterii k elektronické evidenci tržeb (EET). České televizi (ČT) to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Omezit chce i slevy na jízdném. Úspory mají připravit i další ministerstva.

"Začnu škrtat ve své kapitole, začnu tím, že zruším účtenkovou loterii, což je úspora teď hned rychlá 65 milionů korun ročně a raději je dám na roušky," řekla Schillerová ČT. MF pořádá pro zákazníky účtenkovou loterii od 1. října 2017. Koncem loňského roku se přitom objevilo podezření, že loterie není regulérní a že se při ní obcházejí pravidla. Ministerstvo následně pozměnilo její pravidla.

Ministryně podle televize počítá také s omezením slev na jízdném pro žáky a studenty, chce aby zůstaly jen penzistům.

Ministerstvo financí dnes na internetu oznámilo, že dnes byli vylosováni výherci 29. kola účtenkové loterie k EET. Zúčastnilo se ho 311.000 soutěžících, kteří zaregistrovali 13,1 milionu účtenek.

Loterii spustilo MF začátkem října 2007. Průměrně se každý měsíc zúčastnilo slosování zhruba 380.000 hráčů s 16 miliony zaregistrovaných účtenek. Nejvíce hráčů se do projektu zaregistrovalo do slosování v listopadu 2017, a to 478.000.

Slosování loterie se koná každý 15. kalendářní den v měsíci. MF od prosince zvýšilo počet možných výher v účtenkové loterii, a to z 21.025 na 30.215. Celková hodnota výher zůstala ale zachována, změna se týká především navýšení počtu nejnižší stokorunové výhry. První výhra je milion korun, druhá automobil za zhruba 400.000 Kč, třetí 300.000 Kč, čtvrtá 200.000 Kč a pátá 100.000 korun. Zároveň od prosince může každý hráč registrovat maximálně 500 účtenek měsíčně. MF si od loterie slibovalo větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v EET.

V rámci tzv. liberačního balíčku připravilo ministerstvo také další opatření. Například lidé a firmy budou moci odevzdat daňové přiznání o tři měsíce později bez sankce, tedy do 1. července. Finanční správa nebude udělovat pokuty za pozdní odevzdání kontrolního hlášení a finanční a celní správa nebude po květnovém startu 3. a 4. vlny EET tři měsíce dávat pokuty za opožděnou registraci k EET a bude plnit jen poradní funkci.