Kvůli koronaviru je nedostatek jízdních kol, déle se čeká i na servis

Kolín - Kvůli pandemii koronaviru je nedostatek jízdních kol. Chybějí také samostatné komponenty, delší je kvůli vysokému zájmu čekací doba na servis kola. Zájem o koupi jízdních kol výrazně vzrostl, výrobci je ale nestíhají dodávat, řekl ČTK Jakub Matouš z kolínského obchodu s jízdními koly Kolínokrám.

Kolínokrám zaznamenal již během první vlny pandemie zvýšený zájem o kola. Celkově vzrostly loňské prodeje meziročně o deset procent, více kol nebyli dodavatelé schopni dodat, jinak by prodeje mohly vzrůst odhadem o 30 až 40 procent, uvedl Matouš. Tržby obchodu vzrostly zhruba o 25 procent, kvůli vysoké poptávce se totiž kola zdražila, dražší je i servis.

Kola, která Kolínokrám letos nabízí, objednal obchod již v loňském roce. Objednaná jsou už i kola na příští rok, jinak by dodavatel nezaručil jejich dodání. Matouš očekává, že skladové zásoby letos dojdou již před letními prázdninami, loni se tak stalo koncem srpna. "Lidé si teď zatím mohou koupit kola, která máme na skladě. Pokud by chtěl zákazník nějaké konkrétní kolo, které nemáme skladem, je to už problém, na letošní sezonu ho mít nebude," řekl Matouš.

Problém budou mít i zákazníci, kteří by si chtěli nechat postavit kolo na zakázku z jednotlivých komponentů, na ty totiž může být dlouhá čekací doba dodání. Může se tak stát, že pokud by cyklista trval na konkrétním komponentu od konkrétního výrobce, čekací doba se protáhne třeba i na více než rok. Někteří lidé tak musí při stavbě kola udělat kompromisy, aby měli kolo ještě na letošní sezonu.

Zvýšený zájem je také o servis jízdních kol. Ještě na jaře 2019, tedy před pandemií koronaviru, se lidé objednávali na servis zhruba dva až tři týdny dopředu. Nyní je čekací doba zhruba čtyři týdny, během května ale zřejmě vzroste až na pět týdnů, tedy na dvojnásobek běžné doby. "Některé zakázky musíme odmítat. Především ty, kde nevidíme v opravě kola příliš smysl. Dříve jsme opravovali vše," uvedl Matouš.

Krize v dodávkách kol bude podle Matouše trvat nejméně do roku 2024, kdy by se mohl trh srovnat do podoby před pandemií. Kola na další rok se podle něj před pandemií běžně objednávala v srpnu. Pokud by tak obchod postupoval i letos, příští rok by měl Kolínokrám prázdný sklad. Více se nakupují komponenty od jiných výrobců, hlavně od těch, kteří mají výrobu přímo v Evropě. Slouží jako náhrada za součástky výrobců, kteří nestíhají vyrábět a dodávat. Více se objednává také kol od českých výrobců.