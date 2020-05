Kvůli koronaviru hrozí snížení ratingu rekordnímu počtu subjektů

Londýn - Počet firem nebo zemí, kterým hrozí snížení ratingu, stoupl na rekordní maximum. Může za to pandemie způsobená koronavirem. Vyplývá to z analýzy ratingové agentury S&P Global.

Celkem 1287 ratingů od S&P má nyní upozornění na snížení, a to buď formou negativního výhledu, kdy může snížení přijít do dvou let, nebo režimu pozorování CreditWatch s negativními důsledky, kdy je riziko snížení téměř okamžité. Je to mnohem více než v době finanční krize v roce 2009, kdy snížením bylo ohroženo 1028 subjektů. Navíc v posledních měsících kvůli nemoci covid-19 S&P snížila již téměř 700 ratingů.

"Téměř dvě třetiny emitentů čelí možnosti snížení ratingu kvůli bezprecedentním výzvám způsobeným opatřeními na omezení šíření covidu," uvedla S&P ve své analýze. Nejvíce jsou ohrožené mediální firmy, firmy zaměřené na volný čas, automobilky a dopravní společnosti.

Negativní výhled ratingu má také celkem 17 zemí, od Austrálie s nejvyšším ratingem AAA po Zambii, které hrozí bankrot. Negativní výhled má také třetina všech bank v rozvíjejících se zemích.

Počet možných "padlých andělů", tedy společností nebo zemí, jejichž rating by mohl být snížen ze současného investičního stupně na stupeň neinvestiční, takzvaný junk, je nyní také na rekordu. Již se tak stalo u 24 firem, včetně známých jmen jako Ford, Kraft Heinz, Renault, Delta Air Lines a Macy's.

Podle odhadů S&P již snížení do neinvestičního pásma mělo dopad na dluh za více než 300 miliard USD (7,3 bilionu Kč). Ohroženo je ještě dalších 111 subjektů s dluhem 444 miliard USD, napsala agentura Reuters.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.