Kvůli koronaviru ČMZRB přijala 900 žádostí firem o podporu

Žena s dítětem s ochrannými rouškami procházejí kolem uzavřené restaurace na Letišti Václava Havla v Praze (na snímku z 16. března 2020), jediném v ČR, které mohou v souvislosti s šířením koronaviru využívat pasažéři komerčních přeshraničních letů. Od 16. března 2020 zároveň platí na základě rozhodnutí vlády zákaz vstupu cizinců do ČR a Čechům cestování do zahraničí. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Československá záruční a rozvojová banka (ČMZRB) eviduje k dnešním 12:00 téměř 900 žádostí o podporu od firem postižených situací kolem koronaviru a vládních opatření. Nejčastěji o pomoc žádají restaurace, hotely nebo cestovní kanceláře. Podnikatelé od pondělí v součtu požádali o dvě miliardy korun. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí ČMZRB Marie Lafantová.

Program Úvěr Covid na bezúročné půjčky připravilo s ČMZRB ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). V první vlně do něj vláda schválila příspěvek 600 milionů korun, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pondělí informoval o vyčlenění další miliardy korun. Řekl také, že za první den přišlo 437 žádostí ve výši 800 milionů korun. "Dnes očekáváme vyšší počet přijatých žádostí než v pondělí," uvedla Lafantová. Podle informací na webových stránkách MPO je vláda připravena na podporu přidat peníze z jiných programů.

O pomoc podle Lafantové žádají také sportovní zařízení či výrobní podniky, které jsou navázány na zahraničí. Nejčastěji firmy žádají o půjčku kolem dvou milionů korun. Mohou si vzít úvěr od 500.000 korun do 15 milionů korun. Havlíček v pondělí také řekl, že program bude zpřístupněn širšímu množství podnikatelů, kteří budou moct žádat o nižší částky.

Někteří žadatelé podle Lafantové posílají své vlastní žádosti, a nikoliv oficiální formulář. Někteří podnikatelé také chtějí vyšší nebo nižší sumy, než program v tuto chvíli umožňuje.

V České republice je nouzový stav. Od pondělí je zakázán vstup do země všem cizincům, Češi nesmějí vycestovat nikam do zahraničí. Omezen je také volný pohyb. Fungují pouze vybrané prodejny jako potraviny, lékárny nebo benzínové pumpy. Zavřeny jsou restaurace, sportoviště, ubytovací zařízení nesmějí do 24. března přijímat nové rezervace.