Kvůli konfliktu s Ruskem mají některé firmy obavy z problémů s vývozem

Praha - Konflikt s Ruskem není pro české firmy obchodující na tamním trhu dobrou zprávou. Kauza výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, do kterého byli podle českých bezpečnostních složek zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU, může podle Svazu průmyslu a dopravy znamenat pozastavení nebo odložení některých projektů. Podle Asociace exportérů je míchání politiky a obchodu vždy ke škodě obchodu, uvedla ale, že vláda musí nyní vystoupit jednoznačně a tvrdě. Problémy s vývozem očekává například strojírenská firma Kovosvit, která má ruskou majitelku. Jiné podniky doufají v to, že obchod s Ruskem nebude nijak poznamenán. Řada velkých českých firem, které jsou na ruském trhu velmi aktivní, dnes nechtěla aktuální vývoj komentovat.

V Rusku má podle ředitele sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáše Martina zastoupení více než 150 českých firem. Uvedl, že z dlouhodobého hlediska ovlivní kauza pravděpodobně většinu zásadních průmyslových sektorů, ve kterých jsou české firmy v Rusku aktivní, tedy strojírenství, automobilový průmysl, energetika nebo chemický průmysl. Neočekává ale tak výrazný propad česko-ruských obchodních vztahů, jako tomu bylo po roce 2014 po zavedení sankcí kvůli ruské anexi Krymu. V roce 2013 činil podíl českého exportu do Ruska 3,7 procenta, v roce 2016 se však propadl na 1,9 procenta.

Mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro míní, že pokud by se EU i tentokrát rozhodla zpřísnit sankce vůči Rusku, mělo by to na vzájemný obchod dopad. "Na jedné straně si lze představit tendenci k jakýmsi sankcím, ale stejně tak je možné, že by se tato situace nemusela v obchodních vztazích promítnout nijak mimořádně," uvedl předseda představenstva Komory SNS František Masopust.

Do Ruska se z ČR vyvážejí hlavně stroje a dopravní prostředky, z toho nejvíce díly a příslušenství motorových vozidel. Případné snížení či zastavení exportu nejvíce zasáhne subdodavatele automobilového průmyslu, uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Dovozu dominují minerální paliva. Pokud by se jejich přísun zastavil, pravděpodobně by zdražily pohonné hmoty, řekl Daněk. Vývoz do Ruska měl podle něj v posledních pěti letech rostoucí tendenci, pohyboval se mezi 75 a 99 miliardami korun.

"Věřím, že politika bude respektovat privátní vlastnictví, že jí to stát neodebere," řekl ČTK předseda představenstva Kovosvitu Daniel Kurucz. Jediným akcionářem Kovosvitu je od loňska společnost Andži, v níž vlastní stoprocentní podíl Tatiana Kuranova z Ruska. Podle Kurucze už majitelka poslala dotazy, co se děje. Před časem firma oznámila, že má zakázky za 400 milionů Kč na stroje, které dodá do Ruska. "To je asi 40 procent všech (ročních) zakázek, tím bychom Kovosvit dostali do zisku," podotkl Kurucz. Zpřísňování sankcí ale ztěžuje získávání exportních licencí. "Obáváme se, že to v budoucnu může být problém," dodal.

Strakonická ČZ s více než 1100 zaměstnanci vyváží nejvíc do Ruska, loni asi 30 procent produkce, pro automobilový závod v Jaroslavli či pro STFK Kamaz. V Nižním Novgorodu má také závod ČZ-Turbo-GAZ. "Předpokládáme, že naši politici jsou natolik rozumní, že nám nebudou kazit obchody. Některé sféry ekonomiky jsou vlivem koronaviru mimo hru, a o to víc bych se - být politiky - soustředil na to, aby zbytek ekonomiky ty výpadky nahradil," řekl ČTK mluvčí ČZ Jan Pěnkava. Jindřichohradecká likérka Fruko - Schulz, kterou vlastní ruský holding Ladoga, dopady neočekává. "Pokud Rusko nevyhlásí nějaké embargo, nic se nemění," sdělil ČTK mluvčí Josef Nejedlý.

Také generální ředitelka společnosti Aircraft Industries Ilona Plšková věří tomu, že možné ochlazení politických vztahů s Ruskem neovlivní chod firmy. Podnik vyváží většinu produkce do Ruska. "Chápu ochranu české země, to je důležité, ale náš chod by to nemělo žádným způsobem omezit, mělo by se to řešit na vládní úrovni," řekla Plšková. Slezští výrobci armatur MSA a Arako zatím nemají žádné signály, že by na ně aktuální diplomatická roztržka měla mít nějaký dopad, na hodnocení důsledků je ale podle nich zatím brzy. Obě firmy mají ruské majitele.

Situaci nechtěli komentovat představitelé automobilky Škoda Auto, Plzeňského Prazdroje nebo strojírenské skupiny Škoda Transportation. "Od počátku deklarujeme, že jsme připraveni spolupracovat s vítězem soutěže na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany bez ohledu na to, kdo se jím stane. Nemáme důvod na tomto přístupu nic měnit," řekl dnes pouze Jan Stolár, mluvčí plzeňské Škody JS, která vyrábí a montuje zařízení pro jaderné elektrárny a vlastní ji ruská skupina OMZ, jejímž hlavním akcionářem je Gazprombanka.

Podle státní agentury CzechTrade lze vzhledem k živé politické a diplomatické situaci předpokládat další vývoj obchodních vztahů Česka s Ruskem jen stěží. Agentura mimo jiné dále připravuje představení českých firem na veletrhu NěftěGaz 2021, který se věnuje energetice, petrochemii a plynárenství. České firmy mají podle generálního ředitele CzechTrade Radomila Doležala obavy z toho, aby konflikt negativně neovlivnil jejich exportní plány a především pozice, které si na tamním trhu léta budovaly. Současná situace je ale jiná než před několika lety při zavedení protiruských sankcí. "Export do Ruska je totiž již značně omezen, nicméně stále funguje a pohybuje se v posledních letech na 12. příčce žebříčku českého exportu," uvedl Doležal.