Kvůli hospodaření DPP policie stíhá Hlubučka, STAN ho vyzvalo k rezignaci

Praha - Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili 11 lidí kvůli hospodaření pražského dopravního podniku (DPP). Mezi stíhanými je i náměstek primátora hlavního města Petr Hlubuček (STAN), který byl členem dozorčí rady DPP. Na tuto funkci dnes rezignoval. Večer STAN pozastavilo Hlubučkovi členství a vedení hnutí ho na mimořádném zasedání vyzvalo, aby odstoupil z funkce náměstka primátora i dalších pozic, v nichž reprezentuje hnutí STAN. K odstoupení už předtím vyzval svého náměstka i primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Pokud neodejde sám, koalice navrhne jeho odvolání na čtvrtečním jednání pražských zastupitelů. Jak se k situaci postaví Hlubuček, zatím není známo.

Hlubuček figuruje na třetím místě kandidátky STAN v podzimních volbách na pražský magistrát. Od roku 2010 je starostou pražských Lysolají. Do hnutí STAN vstoupil v roce 2016, dosud byl členem předsednictva a celostátního výboru hnutí a předsedou jeho pražské organizace.

Kriminalisté od rána během akce Dozimetr zasahovali na asi 40 místech v Praze, mimo jiné na magistrátu, v budovách dopravního podniku i Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Prováděli také prohlídky Hlubučkovy kanceláře a domu v Lysolajích.

Žalobce Adam Borgula poté na webových stránkách Vrchního státního zastupitelství v Praze oznámil, že trestní stíhání se týká 11 osob a souvisí s hospodařením Dopravního podniku hlavního města Prahy. Další informace neuvedl.

Mezi obviněnými je podle médií vedle Hlubučka také podnikatel Michal Redl. Oba jsou podezřelí z korupce a účasti na organizované skupině a Redl čelí i podezření z nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Mezi podezřelými je rovněž lobbista Pavel Dovhomilja, náměstek dopravního podniku Matej Augustín i další lidé z nejužšího managementu DPP, vyplývá z neoficiálních informací médií.

Dozorčí rada pražského dopravního podniku dnes přijala rezignaci Hlubučka a dalšího svého člena Michala Zděnka. Zároveň odvolala z představenstva Augustína, kterého nahradil dosavadní technický ředitel metra Marek Kopřiva. Primátorův náměstek a předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr (Praha Sobě) ČTK sdělil, že u dalších členů představenstva dozorčí rada čeká na výsledky výslechů a oficiální vyjádření policie.

Generální ředitel a předseda představenstva DPP Petr Witowski podle Seznam Zprávy dnes informoval členy dozorčí rady, že čtyři z pěti členů vedení jsou v podezření ze spáchání zločinu - tedy všichni kromě něho. "Mé osoby se toto sdělení netýká. S většinou těchto členů představenstva se není možné spojit," napsal Witowski v dopise, který mají Seznam Zprávy k dispozici. Místopředsedou představenstva je podle webu DPP Ladislav Urbánek, dalšími členy Jiří Špička, Jan Šurovský a už odvolaný Matej Augustín. Urbánek je současně dopravním ředitelem dopravního podniku, Šurovský technickým ředitelem povrchové dopravy, Špička personálním a Augustín ekonomickým ředitelem.

Podle Deníku N kriminalisté vyšetřují mimo jiné okolnosti plánované opravy okolí pražského nádraží Holešovice. Seznam Zprávy s odkazem na policejní dokumenty napsaly, že skupina údajně ovlivňovala zakázky dopravního podniku, VZP i středočeských silničářů. Podle vyšetřovatelů si obvinění počínali mimořádně opatrně. "Používali zašifrované telefony, nechávali si odborně zjišťovat, jestli nejsou odposloucháváni doma nebo v autech, při hovorech pouštěli hlasitou hudbu a zapisovali si registrační značky těch aut, která se jim zdála podezřelá - pro případ sledování," uvedly Seznam Zprávy.

Scheinherr po zveřejnění informací v médiích uvedl, že podstatu kauzy nezná a policie se na něj neobrátila, v minulosti ale podal trestní oznámení kvůli podezření na pokus o korupci. "Podle informací, které přinesla média, se mé trestní oznámení týkalo stejné skupiny lidí, která je předmětem dnešního zásahu. Udělal jsem tak maximum a nyní je zbytek na práci Policie ČR," uvedl.

Sněmovní i radniční opozice kritizovala Hlubučka a STAN, odpovědnost podle ní ale nese i Hřib a Scheinherr. Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš novinářům řekl, že "STAN je organizovaný zločin". "Já o tom mluvil opakovaně, je to uskupení, které šlo do politiky loupit peníze pro sebe, takže to není nic překvapivého," uvedl expremiér. Opoziční pražský zastupitel a poslanec ANO Patrik Nacher řekl, že primátor je hlavou města a před odpovědností se nemůže schovávat ani on, ani náměstek Scheinherr, pod kterého dopravní podnik spadá.

Rakušan během dne uvedl, že má informace z médií a obvinění Hlubučka rozhodně nebere na lehkou váhu. Na dnešní večer svolal mimořádné předsednictvo STAN, které vyzvalo Hlubučka k rezignaci na funkci náměstka primátora i dalších pozic, v nichž zastupuje Starosty a nezávislé. "Naše reakce odpovídá závažnosti obvinění, která dnes byla zveřejněna. Rozhodnutí předsednictva bylo jednomyslné," uvedl po jednání Rakušan.

Podle Deníku N si Hlubuček s Redlem a Augustínem řekli developerovi, společnosti Nové Holešovice Development, o pět milionů korun. Jako prostředníka podle zjištění vyšetřovatelů využili někdejšího ředitele dopravního podniku Martina Dvořáka, který developerovi údajně tlumočil jejich požadavek na zaplacení peněz za to, že se na nadcházejícím zasedání představenstva zdrží námitek proti uzavření smlouvy o vzniku společné akciové společnosti dopravního podniku a společnosti Nové Holešovice Development. Podle informací Deníku N to ale není jediný případ požadování úplatků, ze kterého vyšetřovatelé skupinu viní.

Jedna z uplacených zakázek podle policistů, na které odkazují Seznam Zprávy, souvisí s IT službami, které dopravnímu podniku poskytovala společnost Uniprog Solutions. Její šéf Maroš Jančovič platil, jak podle serveru tvrdí detektivové, Redlově a Hlubučkově skupině miliony ročně, aby mohl pracovat pro dopravní podnik. Firma z toho navíc vytěžila další zakázky.

DPP je největší městskou firmou, která provozuje metro, tramvaje, autobusy nebo lanovku. Zaměstnává zhruba 11.000 lidí. Město financuje fungování podniku prostřednictvím tzv. kompenzací. Loni na ně hlavní město dalo přes 15 miliard a v letošním roce je v rozpočtu vyčleněno zhruba 16,8 miliardy.

Hlubuček zatím figuruje na třetím místě kandidátky STAN. Jeí lídr a první náměstek primátora Petr Hlaváček dnes ČTK napsal, že pokud Hlubuček neodstoupí z rady i z kandidátky, nebude jako volební lídr hnutí v metropoli pokračovat.