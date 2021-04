Kvůli epidemii může v ČR přibýt až 200.000 chudých, varuje agentura

Praha - V Česku by kvůli covidové epidemii mohlo přibýt až 200.000 chudých a sociálně vyloučených lidí. Spočítala to Agentura pro sociální začleňování. Výsledky zaslala ČTK. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) před začátkem pandemie hrozila příjmová chudoba 9,5 procenta obyvatel ČR, v přepočtu tedy asi milionu lidí.

Agentura ve svém výpočtu vycházela z údajů z minulých let o růstu hrubého domácího produktu (HDP) a o míře chudoby. HDP se loni podle statistiků propadl o 5,6 procenta. Byl to největší pokles od vzniku samostatné ČR. V předchozích letech rostl. "Pokud by současný vztah mezi změnou HDP a mírou chudoby odpovídal trendu zjištěnému v období růstového HDP, pak při poklesu ekonomiky o pět až šest procent lze očekávat zvýšení podílu těchto osob (chudých) o jedno až dvě procenta. V absolutních číslech jde tedy zhruba o 100.000 až 200.000 osob," uvedl datový analytik agentury Roman Matoušek.

Člověku hrozí příjmová chudoba, pokud nemá ani 60 procent mediánu čistého příjmu. Tato hranice loni pro jednotlivce činila 13.640 korun za měsíc. V předchozím roce byla o 822 korun nižší. Pro dva dospělé byl loňský příjem na hranici chudoby na částce 20.460 korun za měsíc. U samoživitele s malým dítětem to bylo 17.732 korun, u rodičů se dvěma menšími dětmi 28.644 Kč a se třemi dětmi pak 38.192 korun. ČSÚ údaje zjišťoval loni na jaře, odrážejí tedy ještě stav před začátkem epidemie. Podíl lidí pod hranicí příjmové chudoby v té době meziročně klesl z 10,1 na 9,5 procenta.

Agentura poukazuje na to, že s vyšším počtem chudých mohou růst výdaje na dávky v hmotné nouzi, a to i o desítky procent ve srovnání s dobou těsně před pandemií. Přibývá lidí bez práce a řada živnostníků ukončila podnikání. Domácnostem klesl příjem. "Podle našich šetření si v roce 2020 nemohlo 84 procent obyvatel sociálně vyloučených lokalit dovolit nečekaný výdaj 12.000 korun. Lze očekávat ještě další zhoršení už tak alarmující situace," uvedl ředitel agentury David Beňák.

Podle výzkumníka agentury Adama Duffka pandemie pozitivní trend z minulých let zastavila. "Ti, kterým se pomalu dařilo nacházet lepší formy ubytování, nyní končí opět na ulici. Na vzestupu je i prostituce, zejména u klientek, které před pandemií pracovaly v hernách nebo barech. Roste i poptávka po službách určených pro uživatele drog. Stále více lidí, kteří svou situaci dříve zvládali, žádá o potravinovou pomoc,“ popsal Duffek.

Agentura sestavuje index sociálního vyloučení se srovnáním obcí. Vychází z počtu lidí, kteří pobírají příspěvek na živobytí a na bydlení, mají exekuce, jsou dlouhodobě bez práce či nedokončují základní vzdělávání. Žebříček za loňský rok bude v létě.

Agentura byla do konce roku 2019 jedním z odborů úřadu vlády. V minulosti se mluvilo o jejím osamostatnění a nezávislosti. Babišův kabinet ji však přesunul pod ministerstvo pro místní rozvoj. Experti to kritizovali. Poukazovali na to, že se agenda netýká jen bydlení, ale i zaměstnávání, vzdělávání či zdraví.