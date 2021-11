Kvůli epidemii je znovu ve hře vyhlášení stavu nouze

Praha - Kvůli zhoršující se epidemické situaci a stále rostoucí zátěži nemocnic vláda večer posoudí návrh ministerstva zdravotnictví na vyhlášení nouzového stavu. Dosud přitom takový krok nepovažoval úřad za nutný, podle ministerstva vnitra navíc nejsou pro celostátní stav nouze splněny zákonné požadavky. V Česku dnes začala platit přísnější protiepidemická opatření, podle nichž už pro přístup k některým službám nestačí negativní test na koronavirus. Testovali se neočkovaní žáci, studenti i zaměstnanci. Některým lidem se v mobilní aplikaci Tečka nezobrazoval covidový certifikát, i když jsou proti koronaviru očkovaní.

Nouzový stav by podle ministerstva zdravotnictví měl umožnit pracovní povinnost mediků v nemocnicích přetížených péčí o covidové pacienty. Podle ministerstva vnitra ale nejsou pro celostátní stav nouze splněny zákonné požadavky. Vláda by měla počkat na jednání krizových štábů nejvíce postižených krajů, které mohou řešit situaci vyhlášením stavu nebezpečí ve svém regionu, řekl po jednání Ústředního krizového štábu jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD). Zástupci vysokých škol i ministr školství Robert Plaga (za ANO) s možným plošným vyhlášením pracovní povinnosti mediků nesouhlasí.

Stav nebezpečí je nejnižším z krizových stavů, které mohou být v České republice vyhlášené v reakci na mimořádné situace. Jako jediný z nich ho nevyhlašují centrální politické orgány, ale hejtman kraje, v Praze primátor. Závažnějšími jsou nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav.

V restauracích, kadeřnictvích, posilovnách, bazénech a dalších službách ode dneška už nestačí při vstupu prokázat se testem na covid, klienti musejí být buď očkovaní, nebo mít doklad o prodělání nemoci v posledním půl roce. Někteří uživatelé ale měli problémy kvůli aktualizaci systému prokázat očkování pomocí aplikace Tečka.

Neočkovaní zaměstnanci se mají od tohoto týdne povinně jednou za sedm dní testovat. Zároveň se na základních a středních školách opakuje plošné testování na covid pomocí antigenních testů, podle zástupců některých škol, měst i krajů by bylo vhodné testovat pomocí spolehlivější PCR metody.

Česká lékařská komora s ohledem na vývoj epidemie vyzvala k zavedení plošné uzávěry. Doporučila také zkrátit platnost covidových certifikátů pro očkované dvěma dávkami na šest měsíců. Vedení pražského magistrátu pak požaduje po státu, aby žáci byli testováni pomocí přesnějších PCR testů, což je podle něj nejefektivnější způsob, jak předejít uzavírání škol.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek po jednání vlády řekl, že vyhlášení nouzového stavu není nutné. Dnes ráno ale hlavní hygienička Pavla Svrčinová Radiožurnálu řekla, že vláda jeho opětovné vyhlášení zvažuje, protože v nemocnicích, domovech důchodců a zařízeních sociální péče začíná chybět personál. Ministerstvo zdravotnictví poté potvrdilo, že večer navrhne kabinetu vyhlášení nouzového stavu právě kvůli situaci v nemocnicích. V těch je nyní téměř 4900 pacientů s covidem a počty hospitalizovaných porostou i v dalších dnech. Některá zařízení už omezila plánované operace a zvýšila kapacitu lůžek pro covidové pacienty.

Hamáček uvedl, že pracovní povinnost mediků vyžaduje situace na základě informací ministerstva zdravotnictví v Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. To je podle něj ale v současné době řešitelné stavem nebezpečí, který vyhlašuje hejtman na úrovni kraje. Nouzový stav by podle Hamáčka přicházel v úvahu, pokud by takový postup nestačil.

Plaga čeká na jednání vlády vysvětlení. Zároveň doufá, že resort zdravotnictví ho nechce proto, aby mohli medici místo studia pomáhat v nemocnících. Možnost vyhlášení pracovní povinnosti mediků v nemocnicích odmítá i Studentská komora Rady vysokých škol či děkani lékařských fakult. Podle nich to už v uplynulém období narušilo studium a studenti jsou navíc připraveni pomáhat dobrovolně.

Například jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) by případné vyhlášení nouzového stavu kvůli další vlně epidemie ale pokládal za logický krok. Situace je podle něj kritická, výhled nepříznivý, nemocnice na jižní Moravě jsou kapacitně na hraně. Krajský stav nebezpečí podle hejtmana slouží k řešení lokálních problémů, zatímco nynější situace vyžaduje spíše celostátní nouzový stav. Není podle něj nutné, aby o jeho vyhlášení žádali hejtmani.

V nemocnicích už nyní vypomáhá armáda, podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové je nasazena ve 39 zařízeních. Slouží v nich 171 vojáků. Dalších dvacet příslušníků pracuje ve dvou call centrech, ve kterých pomáhají hygienikům obvolávat lidi, kteří se setkali s nakaženým. Armáda má také v pohotovosti 25 mobilních odběrových týmů.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví se od začátku epidemie v Česku covidem-19 prokazatelně nakazily už víc než dva miliony lidí. V neděli testy odhalily 8244 případů, to je dosud nejhorší číslo za druhý víkendový den. Na nový rekord vystoupalo incidenční číslo. Na 100.000 obyvatel připadá už přes 1000 nově nakažených za týden.