Kvůli efektivnější pomoci Ukrajincům bude podle Rakušana třeba nozový stav

Praha - Kvůli efektivnější pomoci lidem utíkajícím z Ukrajiny po ruské vojenské invazi bude pravděpodobně nezbytné v nejbližší době vyhlásit v České republice nouzový stav, uvedl dnes na twitteru ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Především krajům podle něj umožní efektivněji zapojit všechny lidské i materiální zdroje. O tom, kdy bude nouzový stav nezbytné vyhlásit, rozhodne vláda, doplnil Rakušan.

Nouzový stav v posledních dvou letech opakovaně platil kvůli epidemii covidu-19. Celkově trval 284 dní a naposledy skončil v noci na loňského 26. prosince. Tentokrát by podle Rakušana nouzový stav nijak nezasáhl do života lidí. "Nebylo by nutné jakkoliv omezovat pohyb osob, vzdělávání, zdravotnictví, obchod či služby. Vládě a krajům by ale pomohl účinněji a rychleji pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny," uvedl.