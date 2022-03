Kvůli drahým energiím musí sklárna v Harrachově letos podruhé zvýšit ceny

Harrachov (Jablonecko) - Kvůli drahým energiím a rostoucím nákladům museli ve sklárně v Harrachově na Jablonecku letos podruhé zvýšit ceny, ve srovnání s loňským rokem tak zdražilo tamní sklo zhruba o třetinu. Od nového roku zdražila sklárna odběratelům o 12 procent, od dubna musí přidat dalších 20. Hlavním důvodem jsou rostoucí ceny energií, rostou ale i ceny materiálů, řekl dnes ČTK majitel sklárny František Novosad.

Sklářská výroba patří k energeticky velmi náročným. "Náklady na plyn nám vzrostly letos pětinásobně, za elektřinu platíme třikrát víc. Našim zákazníkům jsme napsali, že až se cena plynu dostane pod 50 eur za megawatthodinu (1235 Kč), jsme připraveni jednat o snížení cen," doplnil Novosad. Aktuálně platí za plyn zhruba dvojnásobek. Ve srovnání s loňským rokem bude ale znamenat i těch 50 eur výrazný nárůst. "Loni jsme nakupovali za 18 eur (445 Kč)," dodal majitel sklárny.

Harrachovská sklárna je nejstarší fungující sklárnou v Evropě a letos slaví 310 let od svého založení, areál je oblíbeným cílem turistů. V krizových letech 2008 a 2009 to byly právě příjmy z turistiky, které pomohly výrobu skla v Harrachově udržet, teď naopak podniku pomáhá dostatek zakázek ze zahraničí. "Práce máme dost, v návštěvnosti jsme ale zhruba na polovině ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 a stejné je to s tržbami v naší prodejně. Jediné, co se dobře prodává, je naše pivo," řekl Novosad.

Sklárnu v Harrachově založili před rokem 1712, v areálu jsou památkově chráněná brusírna, torzo kamenného mlýna a kaple sv. Anežky, cenný je ale celý areál. Podnik vyrábí luxusní nápojové a užitkové sklo a křišťálové lustry a zaměstnává bezmála 90 lidí. Součástí sklárny je také sklářské muzeum, prodejna českého skla a porcelánu, výtvarná dílna, minipivovar, pivní lázně, hotel a restaurace.

Předloni sklárna utržila bezmála 42 milionů korun, kvůli omezení návštěvnosti v době koronaviru o 12 procent méně než v roce 2019. Hospodaření skončilo ztrátou 1,5 milionu korun. Kompletní loňská čísla zatím k dispozici nejsou, třeba tržby z prodeje skla v místní prodejně byly ale podle Novosada o třetinu nižší, příjmy z exkurzí nebo pivních lázní se propadly o více než polovinu a tržby hotelu klesly ve srovnání s obdobím před covidem na 40 procent.