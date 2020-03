Kvůli daním správa vyzvala k elektronické komunikaci, byly fronty

Praha - Finanční správa dnes v tiskové zprávě vyzvala veřejnost, aby maximálně využila elektronickou formu komunikace s finančními úřady. Zároveň požádala lidi, aby nechodili na úřady. Podle zjištění ČTK se dnes před pražskými finančními úřady tvořily fronty, ve kterých stáli především lidé, kteří žádali o vrácení přeplatků daně z příjmu fyzických osob. Správa dnes ujistila, že není důvod se obávat, že by lidé o přeplatky mohli přijít. Od 2. dubna začíná standardní lhůta 30 dní na vrácení přeplatku, pokud na základě podaného daňového přiznání přeplatek vznikne.

Provoz podatelen finančních úřadů je kvůli opatřením proti šíření koronaviru letos omezen pouze na pondělí a středu od osmi do 11 hodin. Zároveň MF v rámci opatření umožnilo lidem, kteří by měli podat daňové přiznání k 1. dubnu, jej podat do 1. července. Samotný termín sice formálně neposunulo, ale automaticky bude odpouštět penále a pokuty za pozdní podání přiznání. Pokud tedy podá poplatník daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob v době kdykoliv od 2. dubna do 1. července, začne 30denní lhůta pro vrácení přeplatku, a to od dne podání daňového přiznání.

Fronty se dnes podle zjištění ČTK tvořily u finančních úřadu v Praze na Jižním Městě, na Pankráci nebo v Praze 2. Tam podle zpravodaje ČTK dopoledne ve dvoumetrových rozestupech téměř dvě desítky lidí.

Finanční správa zveřejnila na internetu souhrn mimořádných opatření v souvislosti s šířením koronaviru. "Poplatníci mohou vyplněné daňové přiznání poslat i poštou (vhodit do poštovní schránky) bez nutnosti návštěvy ať už příslušného úřadu nebo pošty. Na územních pracovištích finančních úřadů jsou také umístěny tak zvané "sběrné boxy", do kterých je možné podání vhodit. V obou těchto případech platí, že pokud bude v podání uvedeno kontaktní mobilní telefonní číslo (může být uvedeno i na obálce), zašle finanční správa na toto číslo potvrzující SMS zprávu, že podání přijala," uvedla dnes finanční správa.

Podle údajů správy na twitteru podali do pondělka lidé a firmy zatím 971.632 daňových přiznání. Jde tak o zhruba třetinu z očekávaného počtu. Z toho fyzické osoby podaly 846.648 přiznání a firmy 124.984. Loni správa evidovala za rok 2018 zhruba 2,8 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,3 milionu od fyzických osob a 485.000 od firem. Obdobný počet očekává i letos.

Původně byl první termín pro podání daňového přiznání 1. dubna. Pro ty, kteří mají daňového poradce nebo povinný audit je pak termín 1. července. Ten je nyní kvůli opatřením fakticky nejzazším termínem i pro ostatní.