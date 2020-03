Kvůli čtyřem Italům byl v Pardubicích zastaven RegioJet

Ilustrační foto - Vlak společnosti RegioJet přijíždí do stanice Praha hlavní nádraží, v pozadí souprava Českých drah.

Pardubice - Na pardubickém nádraží byl dnes ráno zastaven rychlík RegioJet jedoucí z Ostravy. Cestující si stěžoval na čtyři Italy, kteří jeli v kupé a kašlali. ČTK to řekla ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Pardubicích Olga Hégrová .

Čtyři italští pasažéři byli odvezeni do pardubické nemocnice, kde čekají na výsledky testů na koronavirus. "Kdyby byly pozitivní, budeme kontaktovat cestující, kteří s nimi byli ve vagonu, což je asi 15 lidí. Pokud se nákaza nepotvrdí, mohou z Pardubic odjet," řekl ČTK ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Antonín Vykydal. Do vagonu již nikdo nesměl vstoupit, dopravce jej po příjezdu do cílové stanice nechá vydezinfikovat.

"Cestující byli v kupé se čtyřmi Italy, kteří vykazovali známky onemocnění koronavirem. Průvodčí se na nás cestou obrátila prostřednictvím Integrovaného záchranného systému a tito pasažéři byli převezeni na vyšetření na infekční oddělení pardubické nemocnice," uvedla Hégrová.

Vlak přerušil jízdu v Pardubicích, kde má standardní zastávku, v 7:18. Podle mluvčí Správy železnic Radky Pistoriusové by měl odjet do Prahy v nejbližší době, policisté si ještě doplňují informace o některých cestujících.