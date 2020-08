Kvůli covidu bude do 11. září uzavřena MŠ v Praze 7

Praha - Mateřská škola Letohradská v Praze 7 zůstane na začátku září uzavřena. Důvodem je pozitivní test na covid-19 u jednoho ze zaměstnanců. Hygienici tak nařídili uzavření školky, a to až do 11. září. ČTK to sdělil mluvčí radnice Martin Vokuš. Na zavření školy upozornil Deník N.

V karanténě skočila většina personálu školky, tedy všichni, kdo přišli do kontaktu s nakaženým zaměstnancem. S ním se setkali při přípravě na zahájení provozu. V karanténě budou i zaměstnanci detašovaných pracovišť Školička a Letohrádek.

"V průběhu karantény proběhne testování všech zaměstnanců školky a veškeré prostory budou důkladně dezinfikovány. Je nám velmi líto potíží, které tato situaci rodičům způsobí, a pevně věříme, že bez dalších průtahů a komplikací budeme moci děti brzy ve školce po prázdninách přivítat," uvedl Vokuš.