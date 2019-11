Kvůli česko-čínským konferencím opustí FSV UK tři zaměstnanci

Praha - Bývalý tajemník Česko-čínského centra Univerzity Karlovy (UK) Miloš Balabán odejde kvůli spornému financování česko-čínských konferencí z Fakulty sociálních věd UK (FSV UK). Pracoviště ze stejného důvodu opustí rovněž Libor Stejskal a Mirka Kortusová ze Střediska bezpečnostní politiky Institutu politologických studií (SBP IPS FSV UK). Všichni tři se na tom v pondělí domluvili s děkankou FSV UK Alicí Němcovou Tejkalovou. ČTK o tom informoval mluvčí fakulty Jakub Říman.

"Odejdou ke 31. lednu 2020. Tento termín byl zvolen s ohledem na čas potřebný k předání projektů, ve kterých jsou zapojeni. Na tom s nimi bude spolupracovat pan proděkan (Tomáš) Karásek, který je ode dneška novým pověřeným vedoucím SBP IPS FSV UK," uvedla děkanka.

Server Aktuálně.cz v říjnu napsal, že Balabán lhal o financování česko-čínských konferencí. Podle pořadatelů těchto konferencí tvrdil, že naprostou většinu nákladů platilo samo centrum, ale konference platila čínská ambasáda, uvedl server. Například za letošní zářijovou výroční konferenci Česko-čínského centra tak podle něj Číňani zaplatili firmě Středisko bezpečnostní politiky, kterou Balabán založil, přes 600.000 korun. Balabán následně na funkci tajemníka centra rezignoval.

Firma Středisko bezpečnostní politiky se po domluvě s vedením fakulty 31. října přejmenovala na Multilateral Consulting & Analysis s.r.o. Její původní společníci, jednatelé i předmět podnikání zůstávají beze změny, informoval dnes v tiskové zprávě jeden ze dvou jednatelů společnosti Libor Stejskal.

"Ke změně názvu obchodní firmy došlo po vzájemné dohodě s vedením FSV, aby tak došlo k jednoznačnému oddělení od univerzitního pracoviště (SBP IPS FSV UK), kde jsou společníci firmy zaměstnáni," uvedl Stejskal. Podle druhé jednatelky firmy Mirky Kortusové má změna názvu přispět k rozptýlení pochybností o aktivitách firmy. Její společníci se zároveň písemně omluvili Akademickému senátu FSV UK, že "nechtěně vystavili fakultu nedobrému světlu". Jednatelé firmy zadali prověrku účetnictví, která se má stát podkladem pro následující audit, sdělili v tiskové zprávě.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima jednání děkanky ocenil. "Několikrát jsem se vyjádřil, že Univerzita Karlova musí v této záležitosti postupovat tvrdě a zcela nekompromisně. Chráníme nejenom jméno univerzity, ale zejména práci našich akademiků. Podle vývoje kauzy nevylučuji, že budeme podávat trestní oznámení," dodal rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Vedení UK čelilo v poslední době kritice kvůli smlouvě s firmou Home Credit ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, která patří mezi největší poskytovatele spotřebitelských úvěrů ve světě. Firma má silné zastoupení i v Číně. Home Credit se ve smlouvě o spolupráci zavázal UK po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Ve smlouvě ale byla i pasáž o tom, že se smluvní strany "zavazují zdržet... všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst". Home Credit po kritice od smlouvy odstoupil s prohlášením, že nechce být vtahován do iracionálních debat. Rektor Zima se pak omluvil, že neodhadl reakci na uzavření smlouvy.